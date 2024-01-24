تحديثات جديدة لواتساب لمعالجة إحدى المشكلات التي واجهها المستخدمون وتقديم ميزة حديثة لنقل الملفات
بدأت منصة المراسلات الفورية الشهيرة واتساب في تقديم تحديثات جديدة للمستخدمين وذلك في أحدث إصدار تجريبي، وتتعلق هذه التحديثات بإصلاح مشكلة واجهها المستخدمون خلال الفترة الماضية مع تقديم ميزة هامة وسريعة لنقل الملفات من شخص لآخر عن طريق التطبيق نفسه، وذلك على غرار تقنية البلوتوث.
تحديثات واتساب الجديدة
وخلال منشور عبر موقع الإصدارات التجريبية “واب بيتا إنفو”، أوضح واتساب أن أحدث الإصدارات التجريبية لنظام التشغيل أندرويد أصلح عدد المشكلات التي كانت تمنع تشغيل الكاميرا عند بعض المستخدمين، وأكد التطيق أنه تم إصلاح هذه المشكلة بنجاح، كما تم إضافة ميزة جديدة تعمل على نقل الملفات عبر التطبيق للأشخاص القريبين.
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وقال واتساب أنه يشترط لمشاركة الملفات بين المستخدمين أن يكون الشخصين اللذان يريدان مشاركة بعض الملفات قريبين من بعضهم البعض، كما أنه يجب تفعيل الخاصية الجديدة للتمكن من مشاركة واستقبال الملفات، كما أن واتساب سيطلب من المستخدمين هز أجهزتهم لإتمام عملية النقل أو طلب المشاركة.
كما أنه لن يتمكن المستخدمين من نقل الملفات عبر هذه الميزة إلا للأشخاص المتواجدين في قائمة الإتصال الخاصة بهم، وتبادل كل منهما مكالمة هاتفية أو رسالة نصية، وذلك من أجل التمتع بالتشفير التام بين الطرفين، والميزة ما زالت قيد الإختبار والتجربة، ويجب تحديث واتساب الخاص بك إلى أحدث إصدار للتمتع بهذا التحديث عبر النسخة التجريبية.