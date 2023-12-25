تحديثات جديدة في Google Maps تجعله عملي أكثر

أعلنت Google مؤخرًا عن مجموعة من التحديثات الجديدة لتطبيق Google Maps، هذه التحديثات تهدف إلى جعل التطبيق أكثر عملية وسهولة في الاستخدام.

من أهم التحديثات الجديدة ما يلي:

ميزة “المسارات الذكية” التي تتيح للمستخدمين إنشاء مسارات مخصصة بناءً على عوامل مختلفة، مثل حركة المرور والوقت والميزانية.

على سبيل المثال، إذا كنت مسافرًا إلى عملك في الصباح، فيمكنك استخدام ميزة “المسارات الذكية” لإنشاء مسار يأخذ حركة المرور في الاعتبار، سيساعدك ذلك على الوصول إلى عملك في الوقت المحدد، حتى لو كانت حركة المرور كثيفة.

ميزة “المعالم المخصصة” التي تتيح للمستخدمين إنشاء المعالم الخاصة بهم في الخريطة، يمكن أن تكون هذه المعالم أي شيء، مثل المنزل أو العمل أو مكان مفضل.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء علامة مرجعية لمنزل صديقك أو مكانك المفضل لتناول الطعام، سيساعدك ذلك على العثور على هذه الأماكن بسهولة أكبر.

ميزة “البحث الصوتي” التي تتيح للمستخدمين البحث عن الأماكن باستخدام صوتهم.

يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة إذا كنت تقود السيارة أو إذا كنت مشغولًا بشيء آخر، يمكنك ببساطة أن تقول “يا Google، أين أجد أقرب مطعم ؟” وسيبحث Google عنك.

بالإضافة إلى هذه التحديثات الرئيسية، قامت Google أيضًا بإجراء عدد من التغييرات الإضافية في Google Maps لتحسين سهولة الاستخدام، على سبيل المثال، تم تحديث واجهة المستخدم لجعلها أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام، كما تم تحسين دقة الخرائط لتوفير معلومات أكثر دقة للمستخدمين.

بشكل عام، تعد التحديثات الجديدة في Google Maps خطوة إيجابية، فهي تجعل التطبيق أكثر عملية وسهولة في الاستخدام، مما يجعله أداة أكثر فائدة للمستخدمين.

فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية حول كل من التحديثات الجديدة:

ميزة “المسارات الذكية”

تعتمد ميزة “المسارات الذكية” على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مسارات مخصصة بناءً على عوامل مختلفة، مثل حركة المرور والوقت والميزانية.

يمكن للمستخدمين تحديد عوامل مختلفة لتحسين مسارهم، مثل تجنب الطرق ذات الازدحام المروري أو الطرق ذات الرسوم.

تستخدم ميزة “المسارات الذكية” أيضًا بيانات حركة المرور في الوقت الفعلي لتوفير معلومات أكثر دقة حول أوقات السفر.

ميزة “المعالم المخصصة”

تتيح ميزة “المعالم المخصصة” للمستخدمين إنشاء المعالم الخاصة بهم في الخريطة، يمكن أن تكون هذه المعالم أي شيء، مثل المنزل أو العمل أو مكان مفضل.

يمكن للمستخدمين إضافة معلومات حول كل معلم، مثل الاسم والعنوان والوصف.

يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة المعالم المخصصة الخاصة بهم مع الآخرين.

ميزة “البحث الصوتي”

تتيح ميزة “البحث الصوتي” للمستخدمين البحث عن الأماكن باستخدام صوتهم.

يمكن للمستخدمين استخدام ميزة “البحث الصوتي” حتى لو كان لديهم جهاز في يدهم أو إذا كانوا مشغولين بشيء آخر.

يدعم Google Maps البحث الصوتي بأكثر من 20 لغة.

التغييرات الأخرى في سهولة الاستخدام

تم تحديث واجهة المستخدم لجعلها أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام.

تم تحسين دقة الخرائط لتوفير معلومات أكثر دقة للمستخدمين.

تم إضافة ميزات جديدة لمساعدة المستخدمين على العثور على ما يبحثون عنه بسرعة وسهولة.

خاتمة

في الختام، تعد التحديثات الجديدة في Google Maps خطوة إيجابية. فهي تجعل التطبيق أكثر عملية وسهولة في الاستخدام، مما يجعله أداة أكثر فائدة للمستخدمين.

فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية استخدام التحديثات الجديدة:

يمكن للمستخدمين استخدام ميزة “المسارات الذكية” لتجنب الطرق ذات الازدحام المروري أثناء القيادة إلى العمل.

يمكن للمستخدمين استخدام ميزة “المعالم المخصصة” لتتبع مواقعهم المفضلة، مثل المطاعم أو المتاجر.

يمكن للمستخدمين استخدام ميزة “البحث الصوتي” للعثور على الأماكن التي يبحثون عنها دون الحاجة إلى استخدام أيديهم.

بشكل عام، تعد التحديثات الجديدة في Google Maps تحسينًا كبيرًا يجعل التطبيق أكثر فائدة للمستخدمين.