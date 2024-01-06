تحديثات جديدة في تطبيق واتساب لآيفون: تغيير اللون الافتراضي لتناسب كل ذوق

تطلق منصة واتساب للمراسلة الفورية ميزات جديدة لمستخدمي الآيفون، تتمثل في إمكانية تخصيص لون واجهة التطبيق بألوان متعددة، في آخر تحديث تجريبي، ظهرت خيارات لتبديل اللون الأخضر الافتراضي بألوان متنوعة كالأزرق والأبيض والوردي والأرجواني، مما يستجيب لتفضيلات المستخدمين المختلفة.

تحسين تجربة المستخدم

مطورو تطبيق واتساب يعملون بنشاط للتجاوب مع متطلبات المستخدمين، حيث يعملون على تحسين الواجهة بإدخال مجموعة من الألوان الجذابة والمتنوعة التي تعزز من جمالية التطبيق، بالإضافة إلى ذلك، يركزون على تعزيز خاصية الوصول، وتعديلات التكيف لجعل التطبيق أكثر سهولة وفعالية للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، مما يجعله أداة تواصل شاملة ومتاحة للجميع.

مزيد من الخصائص الجديدة

بالإضافة إلى التحديثات اللونية، تقوم واتساب بتوسيع نطاق خصائص التخصيص لديها بشكل متقدم بما يشمل تعديل ألوان المحادثات وإدخال تعديلات شخصية متنوعة لتعزيز تجربة المستخدم، هذه الخصائص تأتي كجزء من جهودها لتقديم بديل أغنى للمنصات الأخرى مثل تيليجرام، التي رغم تقديمها لخيارات تخصيص متقدمة في خططها المدفوعة، لا تزال تقدم خيارات أقل من واتساب في إعداداتها القياسية.