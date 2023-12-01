تحديثات تيليجرام الجديدة: تمكين النسخ الصوتي للجميع وميزة القنوات المماثلة لتعزيز التفاعل
أجرت تيليجرام تحديثات مهمة هذا الأسبوع على تطبيق المراسلة الخاص بها لكل من أنظمة تشغيل أندرويد وiOS، من ضمن هذه المزايا الجديدة، طُرحت طرق مبسطة لتمكين المستخدمين من العثور على قنوات يمكن الانضمام إليها بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان المستخدمين الذين لا يشتركون في خدمات مدفوعة الوصول إلى ميزة النسخ الصوتي، مما يعزز من تجربة استخدام تيليجرام لجميع المستخدمين.
في تحديثها الجديد، قامت تيليجرام بجعل ميزة النسخ الصوتي، التي تحول الصوت إلى نص، متاحة لجميع المستخدمين، بدلاً من تقييدها فقط بالمشتركين في خدمة Telegram Premium التي تكلف 5 دولارات شهريًا، هذه الميزة تتيح للمستخدمين نسخ الرسائل الصوتية والمرئية وكذلك ترجمة المحتوى الصوتي إلى لغات أخرى، مما يعزز من قابلية الوصول والتفاعلية على التطبيق.
مشتركو Telegram Premium يتمتعون بالوصول غير المحدود إلى ميزة النسخ الصوتي، مما يتيح لهم استخدام هذه الميزة بدون قيود، على الجانب الآخر، يُقدم للمستخدمين الذين يستخدمون النسخة المجانية من تيليجرام القدرة على استخدام ميزة النسخ الصوتي مرتين فقط في الأسبوع، مما يوفر لهم الفرصة لتجربة هذه الميزة مع بعض القيود.
تعتبر ميزة النسخ الصوتي مفيدة بشكل خاص في الحالات التي يحتاج فيها المستخدمون إلى إبقاء أيديهم حرة، مثل أثناء القيادة أو عند القيام بأعمال معينة، أشارت تيليجرام إلى أن إطلاق هذه الميزة يتم تدريجيًا، وبالتالي قد لا تكون متاحة على الفور في جميع الأماكن. هذا يعني أن بعض المستخدمين قد يحتاجون إلى انتظار قليل قبل أن يتمكنوا من الاستفادة من هذه الوظيفة الجديدة في تطبيق التراسل.
في إطار تحسين تجربة المستخدمين، أدخلت تيليجرام ميزة جديدة تُعرف بـ “القنوات المماثلة”، هذه الميزة تعرض قائمة بقنوات تيليجرام العامة الأخرى التي قد تهم المستخدمين وتتماشى مع اهتماماتهم، خاصةً عندما ينضمون إلى قناة جديدة، هذا يسهل على المستخدمين اكتشاف والانضمام إلى المزيد من القنوات التي تناسب تفضيلاتهم واهتماماتهم.
الميزات الجديدة التي أدخلتها تيليجرام لتحسين تجربة المستخدمين، خاصةً لمشتركي Telegram Premium:
- إحصائيات الأداء للقنوات: توفر المنصة الآن لمدراء القنوات التي تنشر القصص إمكانية الوصول إلى إحصائيات تفصيلية، تشمل مشاهدات القصة، المشاركات، وردود الفعل، مما يساعدهم في تقييم أداء المحتوى والتفاعل معه.
- خلفيات الدردشة لمشتركي Telegram Premium: يمكن لمشتركي Telegram Premium الآن تعيين خلفيات خاصة ضمن الدردشات الفردية، وهذه الخلفيات مرئية لكلا الطرفين في المحادثة.
- تخصيص صفحة الملف الشخصي لمشتركي Telegram Premium: يستطيع المشتركون في النسخة المدفوعة تخصيص صفحات ملفاتهم الشخصية بألوان وشعارات فريدة من نوعها، مما يعطيهم هوية بارزة ومتميزة.
- رسوم متحركة للرسائل المحذوفة تلقائيًا على iOS: عند استخدام ميزة الحذف التلقائي للرسائل في الدردشات الفردية أو على مستوى الحساب بأكمله على أجهزة iOS، تظهر رسوم متحركة جذابة تتبخر فيها الرسائل إلى مليون بكسل قبل أن تختفي بشكل نهائي.
هذه التحديثات تعكس جهود تيليجرام لتقديم ميزات متقدمة وجذابة لمستخدميها، خاصةً المشتركين في الخدمات المدفوعة.
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