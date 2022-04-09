تحديثات الواتساب الجديدة وموعد تفعيل ميزة الريأكت على الأيفون

على فترات زمنية متفاوتة تقوم شركة واتساب بإجراء العديد من التحديثات بحيث يقوم مستخدمو التطبيق من الاستفادة من هذه المزايا؛ و ذلك ليتم تسهيل استخدام واتساب، و التغلب على بعض الثغرات، و العيوب التي ظهرت في النسخ الماضية من التطبيق، و حديثاً قامت الشركة بإجراء ميزة ريأكت على الأندرويد، و لكن لم يتم تطبيقها على الأيفون، و هو الذى أثار تساؤلات الكثير منهم متى سوف يتم تطبيقها على الأيفون.

موعد تفعيل ميزة ريأكت الواتساب على الأيفون

يقوم الواتساب من فترة لأخرى بأطلاق ميزة على التطبيق، و القيام ببعض التحديثات فيه، و بالأمس القريب قد أطلق التطبيق ميزة الريأكت على الرسائل بين المستخدمين على هواتف الأندرويد، و أعجب الأغلب منهم بذلك التحديث؛ لسهولة، و سرعة التفاعل على الرسائل، و لكنه لم يتم تطبيقها على أجهزة أبل “أيفون” حتى الآن، و الأقرب أنه سيتم تطبيقها في الأيام القادمة، أو ربما الساعات القادمة، و لن تكون تلك التحديثات هي الأخيرة بل هي البداية حيث تسعى شركة واتساب؛ لإرضاء المستخدمين.

المزايا التي تم تطبيقها على الواتساب مؤخراً

كشف تطبيق واتساب عن العديد من المزايا التي يتمتع بيها مستخدميه و كان أهمها: