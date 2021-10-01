تحديثات الواتساب الجديدة WhatsApp مزايا خفية لا يعرفها الملايين من العرب

كشف القائمون عن التطوير في Watts app عن تحديثات الواتساب الجديدة المزايا الخفية لا يعرفها الملايين من العرب والتي نطرحها إليكم عبر هذا التقرير المفصل، والتي من بينها تشغيل الواتس اب بدون استخدام خدمة الإنترنت، وخدمات عرض الصور والرسائل السرية وآلية قراءة الرسائل المرسلة إليك عبر تطبيق Watts app بدون فتح الرسائل أو ظهور العلامات الزرقاء التي تظهر دائماً مع فتح أي رسالة، فيما شمل التطويرات الجديدة التي أعلن عنها واتساب فتح اكثر من حساب على جوال واحد فقط.

تحديثات الواتساب الجديدة

أبرز مزايا الواتساب الجديدة هي توصيل 4 أجهزة بالواتساب بدون إنترنت، تتم هذه الآلية عن طريق فتح تطبيق الواتس اب والتأكد أن جهازك يدعم هذه الميزة الجديدة من خلال إتباع الخطوات التالية:



الضغط على القائمة الرئيسية.

الضغط أيضا على 3 نقاط والتوجه إلي linked device ومنها استخدام تجربة التحسينات الجديدة.

الضغط على”أوافق” وبعدها الضغط على multi device belt.

إذا كنت مؤهل لهذه الخدمة يمكنكم الآن فتح جهاز الواتساب ومن ثم ربط التطبيق ب 4 أجهزة على الأكثر، ومنها يمكنكم إيقاف الجهاز الأساسي والعمل بالأجهزة الأربعة الأخري بدون أن يكون الجهاز الأساسي متصل بالإنترنت، ولكن ينبغي على الأجهزة الأخري أن تكون مرتبط بالأنترنت، واليكم رابط استخدام للواتساب بدون انترنت.

واتساب ميزة الأسرار view once

جاءت اخر تحديثات التطبيق الشهير واتساب على الأجهزة المحمولة خدمة view once واحدة من أحداث الخدمات التي نالت إعجاب الملايين وهي سلاح ذو حدين يمكن للشخص أن يستفيد منها جيداً في حالة استخدامها فيما يفيد، فكرة هذه الميزة أنه بإمكانك إرسال رسائل وصور وملفات إلي الأصدقاء وبمجرد أن يراها الشخص تختفي من على جهازه إلي الأبد، ولكي تستفيد من هذه الخدمة عليك الدخول إلي رابط ميزة الأسرار view once.

مزايا واتساب الخفية

قد لا يعرف الكثيرون اخر التطورات التي كشف عنها التطبيق المميز Watts app والتي من أهمها التالي:

إلي هنا وصلنا لختام شرح تحديثات الواتساب الجديدة مزايا خفية لا يعرفها الملايين من العرب.