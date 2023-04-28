تحدى عقلك وقوى ذاكرتك: اكتشف أفضل الألعاب الممتعة لتحسين القدرة على التركيز

يمكن أن يواجه الأشخاص صعوبة في تذكر المعلومات والأحداث بشكل فعال، ويحتاجون إلى بعض التمارين لتحسين الذاكرة وتقويتها.

ولحسن الحظ، توجد العديد من الألعاب التي تعمل على تقوية الذاكرة وتحسينها، والتي يمكن استخدامها بشكل فعال لتحقيق أفضل النتائج.

في هذا المقال، سنتحدث عن أفضل الألعاب التي يمكن استخدامها لتحسين الذاكرة.

سيمون”Simon Game”:

لعبة سيمون هي لعبة بسيطة ولكنها مفيدة جدًا لتحسين الذاكرة.

تتكون اللعبة من أربعة أزرار ملونة، وعندما تضغط على أي زر، يصدر صوت.

يجب عليك محاولة تذكر النمط الذي تم إنشاؤه ثم إعادته بالترتيب الصحيح.

تتزايد صعوبة اللعبة مع تقدم المستويات، مما يتطلب تركيزاً أكبر وتحليلًا أفضل للمعلومات.

يمكن شراء اللعبة من متجر امازون او تحميلها من Google Play باسم The Simon Says – Memory Game أو يمكن لعبها أونلاين على بعض المواقع الالكنرونية.

Memory Game

اللعبة الكلاسيكية Memory Game هي لعبة بسيطة، وتعتبر من الألعاب المفيدة لتحسين الذاكرة، حيث تعرض على اللاعبين مجموعة من البطاقات المقلوبة، ويجب عليهم تذكر موقع البطاقات المتطابقة وتحديدها.

تحتاج هذه اللعبة إلى تركيز عالٍ وتحليل للمعلومات مما يحسن من قدرة اللاعب على التذكر.

تصبح اللعبة أكثر تعقيدًا عندما يتم إضافة المزيد من البطاقات.

لعبة “Sudoku”:

تعد لعبة “Sudoku” من الألعاب التي تحتاج إلى تركيز عالٍ وتحليل للمعلومات، وهي لعبة ألغاز شهيرة تتألف من شبكة من تسعة صفوف وتسعة أعمدة، تقسم هذه الشبكة إلى تسع مربعات صغيرة تحتوي على أرقام من 1 إلى 9.

هدف اللعبة هو ملء هذه الشبكة بالأرقام المفقودة بحيث تتأكد من أن كل صف وكل عمود وكل مربع صغير يحتوي على جميع الأرقام من 1 إلى 9 دون تكرار.

تتطلب اللعبة من اللاعب التفكير بشكل استراتيجي وتحليلي لتحديد الأرقام المناسبة التي يمكن وضعها في كل خانة من الشبكة.

وتحظى اللعبة بشعبية كبيرة حول العالم نظراً لتحديها وتنوع المستويات التي تتضمنها.

كما أنها تعد من الألعاب الذهنية المفيدة التي تساعد في تحسين الذاكرة وتعزيز القدرة على التركيز وتطوير القدرات العقلية.

لعبة “Matching”:

تعرض لعبة “Matching” على اللاعبين مجموعات متطابقة من الأشكال أو الألوان ويتعين عليهم تحديدها واختيار المتشابه منها.

وتساعد هذه اللعبة على تحسين الذاكرة وتطوير القدرات العقلية والإدراكية.

لعبة “Jigsaw Puzzle”:

تتطلب لعبة “Jigsaw Puzzle” تركيب الأشكال المفقودة، مما يتطلب الذاكرة والتركيز على التفاصيل.

وتساعد هذه اللعبة على تحسين الذاكرة وتطوير القدرات العقلية والإدراكية.

في الختام، يمكن القول بأن هناك العديد من الألعاب التي يمكن استخدامها لتحسين الذاكرة، وقد تم تحديد بعض الألعاب الفعالة التي تساعد على تحسين القدرات الذهنية وتقوية الذاكرة