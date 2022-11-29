تجنب مراقبة واتساب من خلال التأكد من التشفير التام بخطوات بسيطة

في كثير من الأحيان نرى أخبار عن تسريب بيانات التطبيقات الاجتماعية وعلى رأسها واتساب مما يجعلنا نشك دائمًا في اختراق حسابنا من جهة، ومن ناحية أخرى من أن أحدهم يقوم بـ مراقبة الواتس الخاص بنا، ولكن أضف على ذلك أن مراقبة إحدى جهات الاتصال الأخرى التي قد نتواصل معها في دردشة خاصة، هو أيضًا اختراق لحسابك الشخصي لأن تلك المحادثة بينكما لن تكون محمية بأي شكل من الأشكال، وهذا يجعلها تقع في يد أحد المخترقين مما يتسبب في كارثة لك إذا كانت تلك المحادثة تحمل معلومات خاصة بك.

التشفير التام في واتساب

من المعروف أن محادثات الواتساب بين أي جهتين اتصال تخضع للتشفير التام وهذا نراه دائمًا كرسالة في حالة قيامنا للمرة الأولى بإجراء محادثة مع أحد جهات اتصالنا، ولكن إذا كنا قمنا بالتواصل مع أي جهة قبل ذلك فلن تظهر هذه الرسالة ولكن بالضغط على اسم تلك الجهة سوف ننتقل إلى شاشة تعرض بيانات عنها، ومنها خيار تحت اسم التشفير التام وسوف يخبرنا الواتس من خلاله أن هناك تشفير بيننا وبين تلك الجهة بالفعل.

التأكد من التشفير التام وتجنب مراقبة واتساب

اتبع الخطوات التالية للتأكد من ذلك:

• افتح الدردشة بينك وبين أي جهة.

• انقر على اسم جهة الاتصال حيث بعد ذلك سوف يظهر لك معلومات تلك الجهة.

• إنزل للأسفل حتى تصل إلى خيار التشفير وسوف تجد رمز رقمي مكون من 60 رقم هذا إلى جانب صورة باركود.

• إذا كنت متواجد مع تلك الجهة في نفس المكان، فما على أحدكما إلا مسح تلك الصورة وسوف تظهر علامة صح خضراء في حالة وجود تشفير تام بينكما.

• أما إذا كنت في مكان بعيد عنه وهذا ما سوف يكون في الغالب، فما عليك سوى مشاركة الرمز الرقمي المكون من 60 رقم معه

سوف تقوم جهة الاتصال هذه بمقارنة ذلك الرقم بالرقم الظاهر لديها هي الأخرى.

• إذا تشابهت الأرقام فهذا معناه أن التشفير بينكما قائم ومتواجد ولا يوجد أي مراقبة للواتساب الخاص بأحدكما.

في النهاية يجب التأكد من أن تطبيق واتساب هو من أكثر التطبيقات المتواجدة حماية لبياناتك ومعلوماتك الشخصية، وكل ما يتردد حول الحصول على بيانات أو معلومات مستخدميه هو في الغالب عار من الصحة.