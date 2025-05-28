تجربة صوتية مبتكرة: Claude يُطلق ميزة “التحدث الصوتي” لمستخدمي الهواتف

في خطوة تعزز من سهولة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي، بدأت شركة Anthropic بإطلاق ميزة الوضع الصوتي الجديد لمساعدها الذكي Claude على الهواتف المحمولة، وذلك ضمن مرحلة تجريبية تهدف إلى توفير تجربة محادثة أكثر واقعية وسلاسة.

📱 ما هي ميزة الوضع الصوتي في Claude؟

الميزة تتيح للمستخدمين التحدث مباشرةً مع Claude والاستماع إلى إجاباته، في تجربة صوتية تفاعلية مدعومة بعرض مرئي لأبرز النقاط على الشاشة أثناء المحادثة.

المميزات الأساسية: التبديل الفوري بين الصوت والنص.

الحصول على ملخص للمحادثة بعد انتهائها.

دعم 5 أصوات مختلفة لتخصيص التجربة.

🤖 أي نموذج ذكاء اصطناعي يعتمد عليه الوضع الصوتي؟

الميزة مبنية على نموذج Claude Sonnet 4، الذي يتميز بقدرته على التعامل مع الاستفسارات سواء كانت بسيطة أو معقدة، ويُعد الخيار الافتراضي في الوضع الصوتي.

🌍 إطلاق تدريجي باللغة الإنجليزية

أعلنت Anthropic أن الميزة ستتوفر تدريجيًا لمستخدمي الهواتف باللغة الإنجليزية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك عبر إعلان رسمي على منصة X (تويتر سابقًا) وموقعها الإلكتروني.

We're rolling out voice mode in beta on mobile. Try starting a voice conversation and asking Claude to summarize your calendar or search your docs. pic.twitter.com/xVo5VHiCEb — Anthropic (@AnthropicAI) May 27, 2025

⚔️ منافسة متزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي

تأتي هذه الخطوة في ظل منافسة قوية بين عمالقة الذكاء الاصطناعي:

OpenAI تقدم وضع المحادثة الصوتية في ChatGPT.

جوجل توفر ميزة Gemini Live.

xAI تقدم تجربة صوتية من خلال Grok.

🌐 ميزة البحث عبر الإنترنت أصبحت متاحة للجميع

في خبر آخر، أتاحت Anthropic خاصية البحث على الإنترنت لجميع مستخدمي Claude، بعد أن كانت متوفرة فقط للمشتركين، ما يتيح للروبوت الوصول إلى معلومات حديثة من الويب لتحسين دقة الإجابات.

🔒 هل هناك قيود على الوضع الصوتي؟

نعم، فالمحادثات الصوتية يتم احتسابها ضمن الحد الأقصى اليومي المسموح به للحسابات المجانية، والذي يتراوح بين 20 إلى 30 محادثة يوميًا.

💼 تكامل مع Google Workspace للمشتركين فقط

خاصية الربط مع خدمات Google مثل:

Gmail.

Google Calendar.

Google Docs.

متاحة فقط للمستخدمين ضمن الخطط المدفوعة، مع تخصيص Google Docs لمشتركي خطة Claude Enterprise.

🧠 نماذج جديدة: Opus 4 وSonnet 4

كشفت Anthropic عن إطلاق نموذجين جديدين: