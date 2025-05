تجربة صوتية مبتكرة: Claude يُطلق ميزة “التحدث الصوتي” لمستخدمي الهواتف

في خطوة تعزز من سهولة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي، بدأت شركة Anthropic بإطلاق ميزة الوضع الصوتي الجديد لمساعدها الذكي Claude على الهواتف المحمولة، وذلك ضمن مرحلة تجريبية تهدف إلى توفير تجربة محادثة أكثر واقعية وسلاسة.

الميزة تتيح للمستخدمين التحدث مباشرةً مع Claude والاستماع إلى إجاباته، في تجربة صوتية تفاعلية مدعومة بعرض مرئي لأبرز النقاط على الشاشة أثناء المحادثة.

الميزة مبنية على نموذج Claude Sonnet 4، الذي يتميز بقدرته على التعامل مع الاستفسارات سواء كانت بسيطة أو معقدة، ويُعد الخيار الافتراضي في الوضع الصوتي.

أعلنت Anthropic أن الميزة ستتوفر تدريجيًا لمستخدمي الهواتف باللغة الإنجليزية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك عبر إعلان رسمي على منصة X (تويتر سابقًا) وموقعها الإلكتروني.

We're rolling out voice mode in beta on mobile.

Try starting a voice conversation and asking Claude to summarize your calendar or search your docs. pic.twitter.com/xVo5VHiCEb

— Anthropic (@AnthropicAI) May 27, 2025