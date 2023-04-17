تجربة الاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي CHAT GPT في البرمجة بالفيديو وإنتاج برنامج كامل اعتمادا عليه

ما هو chat GPT ؟

تشات جي بي تي هو نموذج لغوي أو مساعد لغوي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لفهم أسئلة الجمهور ثم البحث في قاعدة بيانات ضخمة وهو دائم الاستمرار والتطور والتعلم الذاتي لذا فهو يتعلم من خلال محادثته مع كل شخص ليطور نقاشه مع المستخدم ولكنه لا يمتلك أي وعي أو حتى فهم أو ادراك كما عند البشر، كل ما هنالك أنه تم عمل نموذج بذكاء عالي يستطيع أن يربط المدخلات “اسئلة المستهلك ” بالمخرجات ” إجابات chat GPT ” مع دعم تذكر ما يتم من طرحه خلال نفس المحادثة وكذلك فهو يدعم كل اللغات الحية تقريبا ويستطيع ادارة حوار معك بأي منها وترجمة المعلومات المخزنة بداخله من وإلى أية لغة من هذه اللغات .

هل chat GPT متصل بالإنترنت ؟

تشات جي بي تي غير متصل بالإنترنت بشكل مباشر ولكنه يتلقى تحديثات بصفة مستمرة ويتم تحديث قاعدة بياناته باستمرار واخر هذه التحديثات في تاريخ كتابة هذه التدوينة كانت في الثالث والعشرون من شهر مارس عام 2023 ميلادية، ولكن هناك نسخة حاليا مطروحة للتجربة متصلة بالإنترنت مدمجة في محرك بحث بينج وتعمل فقط من خلال متصفح إيدج التابع لمايكروسوفت.

أين يمكنني العثور على chat GPT واستخدامه بدون تعقيدات وبدون خداع ؟

يمكنك أن تصل إلى النسخة المتاحة للتجربة من خلال موقع بينج من خلال متصفح إيدج التابع لمايكروسوفت بعد تسجيل الدخول بإيميل تابع لمايكروسوفت باستخدام بحث بينج عدة مرات وهذا شكله في متصفح بينج ويمكنك الوصول إليه من تبويب جديد اسمه دردشة – chat

ما هي لغات البرمجة التي يدعمها chat GPT ؟

Chat GPT يدعم جميع لغات البرمجة المعروفة ويمكنه ان يساعدك في كتابة أكواد ووظائف ودوال جاهزة ولكنه أحيانا قد يخطئ في كتابة الاكواد كأن يكتب كود يحتوى على وظيفة تم الغاءها في لغة البرمجة واحيانا أكواد لا تعمل فهو في النهاية مجرد برنامج لا يستطيع أن ينتج المحتوى من لا شئ ولا أن يفكر.

مثال بالفيديو على استخدام – chat GPT في البرمجة خطوة بخطوة وتجربة البرنامج :-

في الفيديو التالي قمت باستخدام Chat GPT في إعداد برنامج بسيط يقوم بعمل صورة بمقاسات 1920*1080 بلون متغير يتم اختياره عشوائيا ويقوم بوضع نص عليه باللون الابيض وحفظ الصورة في ملف ويمكن استخدامه لعمل أي عدد من الصور في وقت وجيز جدا عن طريق إعطاء البرنامج قائمة بالعناوين ويقوم هو بعمل لون عشوائي لكل صورة ووضع عنوان عليها بالترتيب واليك الفيديو لترى التجربة كاملة باستخدام لغة البرمجة الشهيرة سي شارب

مثال على استخدام – chat GPT للتعرف على كيفية تعلم البرمجة و إجابته على سؤال مشهور ” كيف أبدأ تعلم البرمجة ” وعمل حوار مطول معه لشرح الأساسيات :-

أمثلة على استخدام تشات جي بي تي في إنشاء أبحاث مدرسة و مواضيع تعبير:-

في الامثلة السابقة تم استخدام تشات جي بي تي لإنشاء محتوى عبارة عن أبحاث مدرسة أو موضوعات تعبير متنوعة لمعرفة قدرته على إنشاء المحتوى وهذه بعض المواضيع التي تم إنشاؤها بواسطته ( موضوع تعبير عن الام وعن التعاون و عن الرياضة موضوع تعبير عن النجاح والمستقبل وكذلك موضوع تعبير عن حرب أكتوبر ومن الملاحظ انه غير جيد في إنشاء المحتوى الإنساني فقد تلاحظ انه يغير الحقائق التاريخية ليبدو كما لو كان محايدا وقد يعطي معلومات مغلوطة في كثير من الأحيان ولقد قمت بسؤاله عدة اسئلة وقد أخفق في الاجابة بشدة وأجاب على عكس ما يعتقده البشر وسأقوم بعرض امثلة على هذه الاسئلة في مقال لاحق إن شاء الله ولكن اذكر لك منها سؤال واحد يتعلق بالدجال وكيف كانت إجابته أنه شخص صالح يدعو الناس الأخلاق وخصال حميدة وهذا عكس ما هو معروف حتى من اسمه فهو “دجال”. أتمنى أن أكون قد أفدتك في هذا المقال وفي حال اردت ان أوجه لشات جي بي تي سؤالا اتركه لي في التعليقات وسأرد عليك بإجابة chat GpT