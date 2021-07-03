ضبط أحدث تردد لـ” قناة دي ام سي.. عبر قمر نايل سات 2021″

حرصت القنوات المصرية الفضائية بمعظمها على تغيير الترددات التي تبث عليها على القمر الصناعي”نايل سات” في مطلع 1 يوليو 2021، ومن تلك القنوات جاءت قناة دي ام سي، معلنة عن إصدار تردد قناة دي ام سي الجديد 2021، تابعوا معنا الآتي لمعرفة كيفية تنزيل القناة حيث نوضح ذلك في ضوء خدماتنا على موقع نجوم مصرية دوت كوم، وهي قناة مصرية عامة، تقدم برامج منوعة ومحتوى اجتماعي وترفيهي، صاحبة صدارة على الساحة الاعلامية لما وفرته من منصة تقدم الأهم وكل المعلومات وما يخدم حاجات الشعب سواء برامج اخبارية او حوارية ومسلسلات وترفيه.

تردد قناة دي ام سي الجديد 2021 على النايل سات

ولضبط اجهزة الاستقبال يمكن تضمين بيانات تردد قناة دي ام سي بشكل صحيح، ثم عمل حفظ، للبحث عن القناة، وتنزيلها.

إسم القناة DMC TV

التردد 12092 استقطاب عامودي

معدل تصويب الخطا 5/6

معدل الترميز المدخل 27500

القمر الصناعي Nilesat 201″ 7.0°W

تمكنت القناة من التسلل الى بيوت المصريين منذ ظهورها الأول في 2017، وأندمجت في المجتمع كقناة مفضلة تحقق اعلى نسب متابعة، بغض النظر عما اذا قيست فترة إنطلاقها القصيرة نوعا ما، وهذا هو النجاح، فتتولى تقديم المسلسلات ومختلف البرامج التي تهم الشارع المحلي ومن اهم حزم برامج فضائية دي ام سي ومواعيدها كما يلي