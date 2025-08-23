تثبيت تردد قناة ثمانية الجديد 2025 على عرب سات ونايل سات الناقلة للدوري السعودي

وقبل انطلاق مباراة نهائي كأس السوبر السعودي يتساءل الكثير لمعرفة تردد قناة ثمانية الجديد 2025 حيث تمتلك القناة الكثير من الحقوق الترفيهية على شاشتها، وفي تلك المقالة سنوفر لكم كل ما يخص القناة من تردد على النايل سات وعرب سات، بالإضافة إلي نوعية البرامج التي ستكون على القناة، والتي تم الإعلان عن بعض منها من خلال افتتاحية القناة ومن خلال صفحة القناة على موقع التواصل الاجتماعي “x” تويتر سابقاً.

إليكم تردد قناة ثمانية الجديد 2025 ويمكن تنزيل القناة من خلال الترددات التالية عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تردد القناة: 1236

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

عرب سات

بإمكان محبي القمر عرب سات استقبال القناة من خلال الترددات التالية:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

موعد نهائي كأس السوبر السعودي

وسيكون موعد نهائي كأس السوبر السعودي وفقاً لما حدده الاتحاد السعودي لكرة القدم في يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025 موعدًا لإقامة نهائي كأس السوبر السعودي 2025-2026 بين النصر والأهلي، ومن المنتظر أن سوف تقام المباراة المثيرة التي تضم كوكبة من النجوم البارزين في جميع الخطوط على أرض ملعب هونج كونج، لتشهد صراعًا قويًا على اللقب، وسيتم بدأ صافرة المباراة بين الفريقين في التوقيتات التالية:

مصر 3:00 مساءً

المملكة العربية السعودية 3:00 مساءً

الإمارات العربية المتحدة 4:00 مساءً

تونس 1:00 ظهرًا

المغرب 1:00 ظهرًا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام النصر في نهائي كأس السوبر

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ماتيو دامس، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال.

خط الوسط: علي مجرشي، إنزو ميلوت، فرانك كيسيه.

خط الهجوم: رياض محرز، جالينو، فراس البريكان، إيفان توني.

تشكيل النصر المتوقع ضد الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي

إليكم التشكيل المتوقع للنصر أمام الأهلي..