“تتحدى تيك توك”.. انستجرام يطلق ميزة جديدة في مقاطع الفيديو القصيرة

تطبيق انستجرام واحد من التطبيقات التي شهدت إقبالاً كبيرًا منذ صدوره وذلك بسبب الخدمات الرائعة التي يمنحها للمستخدمين بصورة مستمرة، كما يحصل برنامج انستجرام أيضًا على عدد كبير من التحديثات التي تعمل على إدخال المزيد من الخصائص والمميزات إلى التطبيق ويكون المستخدم بحاجة إليها، ويتوفر الكثير من إصدارات تطبيق انستجرام مثل انستجرام بلس وانستجرام الذهبي ولكنها تطبيقات معدلة.

وقام تطبيق انستجرام الرائع ذو الشهرة العالمية بالإعلان عن تجربة خاصية جديدة تجعل كافة المستخدمين قادرين على رؤية الفيديوهات بشاشة كاملة، وتم عرض تلك الخاصية من أجل منافسة تطبيق تيك توك، وتأمل شركة ميتا جعل هذا المحتوى أكثر قدرة على الإكتشاف بأسلوب ممتع من خلال نظامها الأساسي.

وتلك الميزة في حال تفعيلها فإن صاحب الحساب سوف يكون لديه القدرة على رؤية كل ما يرغب به من فيديوهات بوضعية ملئ الشاشة بصورة كاملة عند التمرير، وسوف يحصل المستخدم أيضًا على شريط التنقل أسفل الفيديو.

الوصف والازرار أيضًا من الأمور التي يستطيع الفرد رؤيتها أسفل الفيديوهات، ويمكن من خلال تلك الأزرار التعليق على جميع الفيديوهات وكذلك الاحتفاظ بجميع المقاطع المفضلة، ويظهر الشعار الخاص بإنستجرام في الجزء العلوي من الشاشة، ويتم استخدام أدوات التطبيق بكل سهولة ويسر كذلك.