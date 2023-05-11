تابلت سامسونج ببطارية 7000 مللي أمبير.. الخيار الأمثل للشراء في السوق

تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 هو جهاز لوحي يأتي بشاشة قياس 10.5 انش ويعمل بنظام تشغيل أندرويد، وهو مصمم ليكون جهازًا محمولًا يمكن استخدامه في العديد من المهام اليومية، مثل التصفح على الإنترنت، والبريد الإلكتروني، والقراءة، والألعاب، والعديد من التطبيقات الأخرى.

مواصفات وسعر تابلت سامسونج Galaxy Tab A8