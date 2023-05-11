تابلت سامسونج ببطارية 7000 مللي أمبير.. الخيار الأمثل للشراء في السوق
تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 هو جهاز لوحي يأتي بشاشة قياس 10.5 انش ويعمل بنظام تشغيل أندرويد، وهو مصمم ليكون جهازًا محمولًا يمكن استخدامه في العديد من المهام اليومية، مثل التصفح على الإنترنت، والبريد الإلكتروني، والقراءة، والألعاب، والعديد من التطبيقات الأخرى.
مواصفات وسعر تابلت سامسونج Galaxy Tab A8
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|الشاشة
|كبيرة قياس 10.5 بوصة، من نوع TFT LCD، وبدقة 800 × 1200 بكسل، كما يضم الجهاز 4 مكبرات صوتية مزودة بتقنية Dolby Atoms.
|الكاميرا الخلفية
|ويقدم تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل بميزة التركيز التلقائي للصور مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، مع كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل تدعم ميزة تركيز fixed focus.
|المعالج
|من نوع Unisoc Tiger رباعي النواة بسرعة 1.4 جيجاهرتز، والذي يوفر تنقلًا سلسًا وبديهيًا متعدد اللمس، مع وحدة معالجة رسوميات من نوع Mali G52 MP2.
|ذاكرة الوصول العشوائي
|رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 و 64 و 128 جيجابايت.
|البطارية
|ضخمة سعة 7040 مللي أمبير في الساعة، يمكنها الاستمرار لمدة 14 ساعة من تشغيل الفيديوهات و 15 ساعة من تصفح الإنترنت، كما تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 15 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0.
|سعر التابلت
|يتوفر تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 في السوق المصري بسعر حوالي 13 ألف جنيه، وذلك لنسخة 32 /4 جيجا بايت نسخة LTE، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.