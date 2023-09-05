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“بِدُونِ تَشْوِيشٍ”.. تردد أذاعه اَلْقُرْآن اَلْكَرِيمِ 2023 “FM Quran” على النايل سات

نجلاء سمير

يرغب الكثير من المسلمين والمسلمات بالتعرف على تردد أذاعه القرآن الكريم كما أنه يتم البدء اليوم بسماع القرآن الكريم من خلال أفضل الشيوخ حيث إنها تبث محتواها على مدار اليوم ودون تشويش ومن خلال هذا المقال سنوضح تردد أذاعه القرآن الكريم.

تردد أذاعه القرآن الكريم 2023 للقراء والشيوخ الكبار

تردد أذاعه القرآن الكريم 2023 للقراء والشيوخ الكبار

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- صورة 1 - "بِدُونِ تَشْوِيشٍ".. تردد أذاعه اَلْقُرْآن اَلْكَرِيمِ 2023 "FM Quran" على النايل سات

قناة أذاعه القرآن الكريم

  • نقل باقة من التواشيح والإذاعات من مختلف أنحاء العالم العربي.
  • تقوم بعرض عدد من أدعية وقصص دينية مميزة.
  • تعمل على عرض الترجمة للقرآن الكريم حتى يتم التعرف عليه بكافة لغات العالم.
  • يتم عرض القرآن على مدار اليوم وبدون تشويش وبأفضل الأصوات.
  • تعمل على عرض أفضل أصوات الشيوخ بأصوات عذبه.

- صورة 2 - "بِدُونِ تَشْوِيشٍ".. تردد أذاعه اَلْقُرْآن اَلْكَرِيمِ 2023 "FM Quran" على النايل سات

اضبط تردد أذاعه القرآن الكريم

  • التردد هو 11766.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • الاستقطاب هو الاتجاه الأفقي.
  • معدل الترميز هو 27500.

- صورة 3 - "بِدُونِ تَشْوِيشٍ".. تردد أذاعه اَلْقُرْآن اَلْكَرِيمِ 2023 "FM Quran" على النايل سات - صورة 4 - "بِدُونِ تَشْوِيشٍ".. تردد أذاعه اَلْقُرْآن اَلْكَرِيمِ 2023 "FM Quran" على النايل سات - صورة 5 - "بِدُونِ تَشْوِيشٍ".. تردد أذاعه اَلْقُرْآن اَلْكَرِيمِ 2023 "FM Quran" على النايل سات - صورة 6 - "بِدُونِ تَشْوِيشٍ".. تردد أذاعه اَلْقُرْآن اَلْكَرِيمِ 2023 "FM Quran" على النايل سات

تحميل أذاعه القرآن الكريم مستوي محافظات مصر

يتم بث الإذاعة على عدد كبير من المحافظات المصرية وذلك من خلال استقبال نقطة fm، وذلك من خلال التردد الآتي.

  • محافظة القاهرة fm 98.2.
  • أما في سفاجا 9.
  • محافظة حلايب 6.
  • حيث إنها جاء في محافظات الدلتا fm 99.6.
  • محافظة شرم الشيخ fm 101.1.
  • كما جاء في محافظة
  • مترادفات
  •  دهب fm 92.0.
  • محافظة إسنا fm 90.3.
  • أيضا محافظة المنيا fm 97.5.

كما أنه يعمل على سهولة الاستماع إلى الإذاعة التي يتم بثها على مدار الأربعة وعشرين ساعة وأنها تعمل على الشعور براحة القلب في أي وقت ومن أي منطقة، وكل ما يجب أن يتم القيام به هو تثبيت التردد على النايل سات، أو من خلال الراديو على ما تم عرضه.

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نجلاء سمير

حاصلة على ليسانس آداب وتربية، قسم لغة عربية، أحب الكتابة والتدوين، أحب الرياضة والچيم وتدريب الآخرين، وهدفي هو توصيل المعلومة الصحيحة من خلال الكتابة، بأسهل وبأبسط طريقة، وأحب قراءة الكتب في كل وقت وأعمل كمحررة في موقع نجوم مصرية.

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