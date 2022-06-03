“بينافس أيفون”.. مواصفات هاتف Oppo A96

قامت شركة أوبو في وقت سابق بالإعلان عن هاتفها الذكي Oppo A95، وفي إتمام السلسلة قامت مؤخرا بإطلاق الإصدار الحديث منه وهو Oppo A96، حيث يستخدم الإصدار الحديث معالج Snapdragon 680 وهو معالج أقوى من السابق، ويستخدم تكنولوجيا حديثة 6 نانو، مع بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، وشاشة LCD وليست كالإصدار السابق حيث كان أموليد، وسوف نتعرف في هذا المقال على مواصفات الهاتف الحديث في السطور التالية.

مواصفات هاتف Oppo A96:

• يحتوى على شريحتين اتصال.

• يدعم الهاتف شبكة الجيل الثاني، والثالث، والرابع.

• الهاتف مصنع من البلاستيك المتين.

• مقاوم للغبار ولكن بنسبة بسيطة.

• مقاوم بنسبة بسيطة لطرطشة الماء.

• نوع الشاشة LCD.

• حجم الشاشة 6.59 انش.

• تدعم معدل التحديث الذي يصل إلى 90 هرتز.

• المعالج Snapdragon 680.

• يحتوى على كاميرا سيلفي بدقة تصل إلى 16 ميجا بكسل.

• يحتوى على كاميرا خلفية ثنائية (مزدوجة) تصل دقتها إلى 50 ميجا بكسل، والثانية 2 ميجا بكسل.

• تصوير الفيديوهات تصل إلى جودة عالية جدا 1080 ميجا بكسل.

• يحتوى على ميكرفون يقوم بعزل الضوضاء.

• مستشعر بصمة.

• بصمة الوجه.

• بطارية قوية بسعة تصل إلى 5000 مللي أمبير في الساعة.

• يدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.

• يدعم الهاتف الشحن العكسي.

• نظام التشغيل هو أندرويد 11.

• يتوفر الهاتف ببعض الألوان الرائعة والجذابة والتي تتناسب مع كافة الأذواق، مثل البينك، والأسود.