بيان من فيسبوك للاعتذار عن العطل المفاجئ في تطبيقاتها والمطالبة بالتحلي بالصبر

يعاني الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حالياً من مشاكل في تطبيقات شركة فيسبوك الرئيسية، وإذا كنت تواجه مشكلة في تسجيل الدخول أو استخدام تطبيق فيسبوك بشكل عام فلا تقلق فأنت لست وحدك الذي يعاني من تلك المشكلة العامة.

غرد الكثير من الناس في تويتر منذ ظهر اليوم حول مشكلة تطبيق فيسبوك الذي لم يعد يعمل عندهم، وقال مستخدمون في تويتر بأنهم يواجهون مشكلة في تطبيق فيسبوك بالإضافة لمشكلات في تطبيق انستجرام وواتساب وتداول البعض تغريدات يسألون الناس فيها عما إذا كانت المشكلة عامة أم أنها مجرد عطل فني في أجهزتهم فقط أو شبكاتهم التي يستخدمونها، وتكررت الأسئلة بشكل كبير في الساعات القليلة الماضية مما استدعى تدخل وسائل الإعلام ومواقع الأخبار العالمية والعربية للإعلان والتعريف بالمشكلة التي تواجه الكثير من المستخدمين ليس في الوطن العربي فقط وإنما في جميع أنحاء العالم.

وصرحت العديد من القنوات الاختبارية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك عطباً عالمياً في مواقع وتطبيقات كل من فيسبوك وإنستغرام وواتساب وكل ما يتبع مؤسسة فيسبوك عموماً، والمشكلة التي طرأت اليوم طالت جميع المستخدمين حول العالم بما فيهم المستخدمين في العالم العربي ويتوقع أن يتم حل المشكلة في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وخرجت شركة فيسبوك وصرحت في بيان لها على موقع تويتر بأن الشركة تواجه وقتاً عصيباً حالياً ولديها مشاكل في السيرفرات الخاصة بالشركة، وطالبت شركة فيسبوك مستخدميها بالتحلي بالصبر قليلاً ريثما يتم حل المشكلة المتعلقة بصيانة السيرفرات.

وبالنظر للزمن الطويل الذي استغرقته الشركة في حل مشكلتها من المتوقع أن يكون لتوقف فيسبوك عن العمل تبعات اقتصادية وخسائر كبيرة على مستوى الشركات والمؤسسات العالمية التي تعتمد على تطبيق فيسبوك كجزء أساسي من خطتها التسويقية على سبيل المثال، ويتوقع أن تصل الخسائر التي تكبدتها الشركات الى ملايين الدولارات.

وتداول البعض شائعات زائفة في تويتر تقول بأن تطبيق فيسبوك لن يعود مجدداً للعمل، تم نفي هذه الشائعات وكل ما في الأمر عطل بسيط قابل للحل ي غضون الساعات القليلة القادمة، ومن غير المرجح اطلاقاً أن يتوقف تطبيق فيسبوك عن العمل نهائياً.