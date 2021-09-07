خطوات نقل بيانات واتساب من آيفون لهاتف سامسونج

من السهل نقل بيانات وأتساب بين هاتفان من نفس نظام التشغيل، أما نقل بيانات واتساب من آيفون لهاتف سامسونج فهذا من ضمن أخبار التقنية التي تم إتاحتها في الوقت الراهن، حيث تم وضع ميزة في موقع التواصل الاجتماعي الواتساب تُمكن أجهزة هواتف سامسونج من نقل بيانات حسابك الشخصي على الواتس أب سواء صور أو محادثات وكذلك الوسائط المتعددة وكافة الإعدادات بين هاتفك الآيفون وسامسونج.

نقل بيانات واتساب من آيفون لهاتف سامسونج

نوضح أن خاصية نقل بيانات واتساب من آيفون لهاتف سامسونج لا يعمل في جميع الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد بل هي خاصية لهواتف السامسونج فقط، وهذا يتطلب منك:

تنزيل تطبيق سمارت سويتش “Samsung Smart Switch” لهاتف سامسونج إصدار رقم 3.7.22.1

وعلى هاتف الآيفون تنزيل تطبيق SmartSwitch إصدار رقم 2.21.160.17

تحتاج إلى كابل يو اس سي، وكذلك لايتنج من أبل

ضع رقم هاتفك المستخدم في الواتساب بهاتف سامسونج الجديد

يجب أن يكون هاتف سامسونج في وضعية إعدادات المصنع

خطوات نقل بيانات واتساب بين الايفون وسامسونج

قم بتشغيل هاتف سامسمونج وتوصيله بهاتف الآيفون بالكابل

شغل تطبيق سمارت سويتش

اتبع التعليمات الخاصة بالتطبيق

يظهر لك رمز كيو آر على هاتفك سامسونج

قم بمسح الرمز بكاميرا هاتف الآيفون

انقر على Start في الايفون، وانتظر اكتمال الأمر

بعد ذلك تقوم بإعدادات ضبط هاتف سامسمونج

ثم من الشاشة الرئيسية افتح واتساب

وادخل على التطبيق باستخدام نفس رقم هاتف واتساب بالجهاز القديم

ثم تضغط على خيار Import

تنتظر اكتمال عملية نقل البيانات

في نهاية تنشيط الجهاز الجديد ستجد كافة الدردشات تم نقلها

شرح الواتساب لكيفية استعادة البيانات

يقوم تطبيق Smart Switch من سامسونج بنقل المحتوى بين هاتفين يعملان على نفس التطبيق حيث يكمن التحويل بين محول iPhone إلى هاتف Galaxy عن طريق استخدام USB، والذي ينقل المحتوى الشخصي من جهات الاتصال والرسائل.