بميزة آيفون الشهيرة| تكنو تطلق هاتف Tecno Spark 20 Pro Plus بكاميرا 108 ميجا بيكسل وتقنيات ممتازة وسعر منافس
قامت شركة تكنو بالكشف عن هاتفها الجديد الذي يُعد أحدث إصدار من سلسلة سبارك 20، والمتميزة بتصميمها المشابه لهواتف آيفون، وأطلقت الشركة إسم Tecno Spark 20 Pro Plus على هاتفها الجديد، كما أن هذا الهاتف هو الإصدار الفاخر والأقوى في سلسلة سبارك 20، والتي جاءت بثلاث طرازات مختلفة المواصفات والتكلفة وهم Spark 20C و Spark 20 وSpark 20 Pro.
مواصفات هاتف Tecno Spark 20 Pro Plus
ومن أهم ما يميز هاتف Tecno Spark 20 Pro Plus أنه جاء بكاميرا أساسية عالية الدقة، بالإضافة إلى ميزة آيفون الشهيرة المخصصة لعرض معلومات المكالمات والإشعارات وحالة الشحن والمزيد، وحول مواصفات أحدث هواتف تكنو فقد جاءت وفق ما يلي.
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|نوع الشاشة
|IPS LCD
|مقياس الشاشة
|6.78 بوصة
|معدل التحديث
|120 هرتز
|الدقة
|1080 × 2460 بيكسل
|نسبة السطوع
|1000 شمعة| م تقريباً
|جودة العرض
|FHD+
|المعالج
|من شركة ميديا تك
المعالج والذواكر لهاتف Tecno Spark 20 Pro Plus
- نوع المعالج Helio G99.
- دقة التصنيع 6 نانو متر.
- نظام التشغيل أندرويد 14.
- واجهة المستخدم من تكنو HiOS.
- معالج الرسوميات Mali-G57 MC2.
- الرام 8 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية قابلة للتوسعة وبسعة 256 جيجا بايت.
كاميرات وبطارية هاتف Tecno Spark 20 Pro Plus
- الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بيكسل.
- يوجد عدد 2 كاميرا مساعدتين بدقة 0.08 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.
- البطارية 5000 مللي أمبير.
- الشحن السريع 33 وات.
- منفذ الشحن USB من النوع C.
- الألوان أخضر وأبيض وأسود وذهبي.