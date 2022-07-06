بموصفات رائعة وأسعار مناسبة آبل آيباد في السعودية 2022
نوضح لحضراتكم أسعار آبل آي باد في السعودية الخاصة بالعام الحالي فقد لاقت إقبال كبير من جانب كل فئات الشعب السعودي وحققت نسب مبيعات عالية مع طرحها لأول مرة بالسوق، فقد حازت أجهزة شركة أبل على ثقة المستخدمين بالوطن العربي والعالم أجمع، لذا يتم الحرص من جانبهم على معرفة سعر ومواصفات أي إصدار للشركة سواء أجهزة الآي باد أو الهواتف الذكية أو غيره، فهي من الشركات الرائدة في مجال الأجهزة الحديثة، لذا بشكل تفصيلي ولأكثر من نوع أي باد نوضح لكم السعر الخاص بك نوع مرفقاً بالمواصفات.
أسعار آبل آي باد في السعودية
استطاعت شركة آبل على مدار السنوات الماضية تحقيق الريادة من بين العديد من الشركات، وذلك في مجال أجهزة العصر الحديث ومنها الآي باد محور حديثنا اليوم فقد أصبح لا غنى عنه في العمل أو المدرسة أو النادي وغيرهم، حيث يعد الجهاز الأكثر شيوعاً بالمملكة لما يحققه لمستخدميه من دقة في الأداء وسهولة في الحمل إلى جانب إطلاقه بمواصفات عالية الجودة وتناسب كافة الفئات، لذا نستعرض مع حضراتكم الأسعار مرفقه بحجمه.
آخر تحديث لسعر آبل أي باد بالسعودية
- تابلت آبل آيباد برو فيس تايم يباع بسعر 45 ريال سعودي ويأتي بشاشة حجمها يبلغ 12.9 إنش 32 جيجا وتم إصداره باللون الرمادي.
- تابلت آبل آيباد آير 2 يباع بسعر 632.75 ويصل حجم الشاشة إلى 9.7 إنش 32 جيجا تم إصداره باللون الرمادي.
- تابلت آبل آيباد آير 2017 تم إصداره باللون الرمادي بدون فيس تايم الجيل الرابع وحجم شاشة تصل إلى 7 إنش 16 جيجا، أما عن سعر البيع 1.599.00 ريال سعودي.
- آبل آيباد برو 2017 مع فيس تايم يباع بسعر 148.99 ريال سعودي، ويصل حجم الشاشة 10.5 إنش 512 جيجا وتم إصداره باللون الزهري شبكة الجيل الرابع.
- تابلت أبل آيباد ميني بدون فيس تايم يباع بسعر هو 1610 ريال سعودي، ويصل حجم الشاشة 9 إنش 32 جيجا وتم إصداره باللون الرمادي.
- تابلت آبل آيباد آير 2017 تم إصداره باللون الرمادي بدون فيس تايم الجيل الرابع وحجم شاشة تصل إلى 7 إنش 16 جيجا، أما عن سعر البيع 1.599.00 ريال سعودي.
- آبل آيباد برو 2017 مع فيس تايم يباع بسعر 25 ويصل حجم الشاشة إلى 10.5 إنش 512 جيجا وتم إصداره باللون الفضي.
- آبل آيباد الجديد 2017 MARCH يباع بسعر 45 ريال سعودي وحجم الشاشة ريتينا يصل إلى 9.7 إنش 128 جيجا EOS 10 وقد تم إطلاقه باللون الفضي.
- آبل آيباد برو 2017 باللون الذهبي يباع بسعر 45 ريال سعودي، وحجم الشاشة 12.7 إنش 512 جيجا.
- تابلت آيباد برو 4 ميني الجيل الرابع يباع بسعر 1799 ريال سعودي، وشاشة بحجم 9 إنش 16 جيجا وتم إطلاقه باللون الذهبي.