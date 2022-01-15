بمواصفات رائعة.. تعرف على مواصفات ساعة هواوي HUAWEI WATCH 3 Pro

أعلنت شركة هواوي، عن طرح ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro الذكية، والتي تمكنك من الحصول على مظهر يناسب أسلوبك الخاص، وتكون الساعة بتصميم بسيط مع حزام مطاطي من الفلورو، وهو من الجلد، ومن خلال هذا المقال سوف تتعرف على مواصفات ساعة هواوي 3 الجديدة.

مواصفات ساعة هواوي HUAWEI WATCH 3 Pro

تكون الساعة بحجم معصم 46 مم أو 42 مم، ويتراوح وزنها من 35 جم إلى 42.2 جم، والعرض 1.32 إلى 1.43 بوصة، أما الشاشة تكون مناسبة Harmonyos 2 أو أعلى android 6.0 أو أعلى ios 9.0 أو أعلى.

كما إن للساعة نظام مقاوم للماء 5atm، ويكون مع تصنيف مقاوم للماء يصل إلى 50 متر، وذلك حسب معيار ISO 22810: 2010، ويعني ذلك انه يمكن أن يتم استخدامه تحت الماء وفي الأنشطة، كالمسبح أو المحيط.

ولكن لا يتم استخدامه للغطس أو التزلج على الماء، أو الأنشطة الأخرى التي تتضمن مياه عالية السرعة، أو الغمر في أعماق ضحلة، فيما تحتوي ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro على مستشعرات، وأزرار، لسهولة تشغيل اللوحة.

وتحتوي الساعة على لونين لمكالمات Bluetooth، معدني وأسود وعندما تكون بالخارج تقوم بالأعمال المنزلية أو الطبخ، يمكنك التوصيل بالهاتف الذكي عبر البلوتوث، ثم تقوم بمشاهدة سجل المكالمات والرد عليها ورفضها أيضا.