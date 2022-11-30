بمواصفات خرافية… تعرف على مميزات وسعر الهاتف الجبار Realme 10 Pro Plus

قامت شركة ريلمي Realme العالمية، بإطلاق أقوى هواتفها الذكية على الاطلاق منذ أن تم تأسيسها، وهو هات Realme 10 Pro Plus الجديد، ويمتاز الهاتف بثلاث كاميرات خلفية على أعلى مستوي، الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، كما يحتوى الهاتف على بطارية كبيرة تصل قوتها إلى 5000 ملي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 67 واط، أي يمكنك شحن نصف البطارية خلال أقل من ٢٠ دقيقة فقط، كما يتميز الهاتف بشاشة عالية الوضوح من نوع AMOLED تصل دقتها إلى 2412×1080 بكسل، ويتردد يصل الى 120 هرتز.

مميزات هاتف Realme 10 Pro Plus

مميزات الشاشة من نوع AMOLED.

يصل حجمها 6.7 بوصة.

دقة الشاشة 2412×1080 بكسل.

بمعدل تحديث 120 هرتز.

درجة سطوع الشاشة 800 شمعة. هيكل الهاتف يتميز الهاتف بتصميمه الفريد.

وزن الهاتف 173 جرام.

طوله 161.5 مم، عرض 73.9 مم، سمك 7.8 مم.

الهاتف متاح باللون الأسود، الأزرق الفضي. نظام التشغيل بالهاتف نظام التشغيل Android 13.

واجهة المستخدم Realme UI 4.0. نوع المعالج المعالجة من نوع MediaTek Dimensity 1080 (6 nm).

معالج رسوم Mali-G68 MC4. ذاكرة التخزين الداخلية والرامات المساحة الداخلية للهاتف 128، 256 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 6، 8 جيجا بايت. قوة البطارية من نوع ليثيوم أيون.

يصل حجمها 5000 ملي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط أي يمكنك شحن 50% من البطارية خلال 17 دقيقة. يدعم كلا من شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM، يدعم الهاتف حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

يدعم البلوتوث.

الواي فاي wi-fi.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Direct

GPS.

تقنية NFC.

سعر هاتف Realme 10 Pro Plus

من المتوقع أن يتم إصدار الهاتف في يوم 24 نوفمبر 2022 بالاسعار الآتية:

سعر الهاتف بالأسواق العالمية هو 238 دولار أمريكي.

اي ما يعادل 895 ريال سعودي.

ويعادل أيضا في مصر سعر 5850 جنيه مصري.

صور هاتف Realme 10 Pro Plus