بمواصفات “ثورية” أوبو تكشف عن هاتفها الأقوى Oppo A77 5G الجديد بشكل رسمي في الخارج

طرحت شركة أوبو العملاقة والرائدة في صناعة الإلكترونيات والهواتف الذكية حول العالم، عن هاتفها Oppo A77 5G المنافس الأقوى لجميع هواتف الفئة المتوسطة، ويتميز الهاتف بتصميم جميل وأنيق مصنوع من البلاستيك المقوى مع إطار معدني يوحي للفخامة، وقد عزمت أوبو على أن تتصدر سوق الهواتف الذاكية، بطرحها هواتف تحمل مواصفات ومزايا قوية مع سعر يناسب جميع فئات المجتمع، ويأتي الهاتف بألوان شبابية أنيقة ومميزة وهي الأسود والأزرق، ومن خلال إعجابنا بالهاتف سوف نوضح لكم المزايا الخرافية لهاتف Oppo A77 5G المميز.

المواصفات الرائعة لهاتف Oppo A77 5G

كشفت عدة تقارير مسربة أن شركة أوبو على أتم الاستعداد لإطلاق هاتفها الجديد، موضحا أن الهاتف سيأتي بمواصفات ثورية ومزايا خرافية من أبرز مواصفات الهاتف ما يلي:

يأتي الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.56 بوصة بدقة 720 × 1612 بكسل، يعمل بدقة HD +، كثافة بكسل 269 بكسل لكل بوصة، نسبة عرض إلى ارتفاع 20: 9 سطوع حتى 600 شمعة، معدل تحديث 90 هرتز.

يأتي الهاتف بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 810 ثماني النواة، أقوى معالجين من نوع Cortex A76، بتردد 2.4 جيجا هرتز، ودقة المعالجة 6 نانومتر، والمعالج الرسومي Mali-G57 MC2.

يدعم الهاتف واجهة اوبو ColorOS 12.1 مبنية على Android 12.

المزايا الفائقة لكاميرات هاتف Oppo A77 5G

تأتي الكاميرا الخلفية لهاتف Oppo A77 5G المميز بكاميرا مزدوجة على النحو التالي:

الكاميرا الأولى الأساسية للهاتف تأتي بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7، وهي مخصصة للتصوير العريض.

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مخصصة للعزل.

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية تعمل بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة واسعة F/2.0، وتعطي تجربة تصوير سلفي أكثر من رائعة.

البطارية الشحن والسعر:

يأتي الهاتف ببطارية عملاقة من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات ويتم شحنها من خلال USB Type C

تم تسعير هاتف Oppo A77 5G الجديد رسميًا في تايلاند بإصدار 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت مقابل 270 يورو أو 290 دولارًا أو حوالي 5400 جنيه مصري.

اقرأ أيضا في نجوم مصرية:

أرخص هاتف ذكي بمواصفات رائعة ومزايا خيالية والسعر “مفاجأة”

هونر تطلق هاتفها الأسطوري Honor X8 5G بمواصفات “ثورية” وسعر “صادم”