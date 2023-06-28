بمميزات خيالية.. سعر ومواصفات هاتف Honor 90 Lite

أعلنت شركة هونر عن أحدث هواتفها الذكية وهو هاتف Honor 90 Lite والذي يأتي للفئة المتوسطة بمميزات ومواصفات ممتازة للغاية تجعله اختيار أفضل للكثير من الأشخاص وفي السطور التالية سنتعرف على مواصفات وسعر هاتف Honor 90 Lite الجديد.

مواصفات هاتف Honor 90 Lite

معالج الهاتف من نوع ميدياتك Dimensity 6020 ثماني النواة المعالج الرسومي هو Mali-G57 MC2 شاشة الهاتف تأتي من نوع IPS LCD بقياس 6.7 بوصة بدقة 1080×2388 بيكسل وبجودة FHD+. شريحة الاتصال الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري. الكامير الخلفية ثلائية، الرئيسية تأتي 100 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9، الثانية 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2، الثالثة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4. ذاكرة التخزين يأتي الهاتف بمساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام. الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5. نظام التشغيل Android 13 بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 4500 مللي امبير. ألوان الهاتف يأتي الهاتف باللون الأسود والفضي والأبيض.

سعر هاتف Honor 90 Lite

سعر الهاتف بمساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 300 جنيه إسترليني أي حوالي 380 دولار أي 11800 جنيه مصري.