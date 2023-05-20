“بمعالج Helio G99”.. فيفو تستعد لطرح هاتف الجديد vivo y36 بهذه المواصفات

تستعد شركة فيفو لتصنيع الهواتف الذكية لإطلاق سلسلة جديدة من هواتفها وهي vivo y36 خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتي الهاتف الرئيسي في هذه السلسلة ببطارية عملاقة وقوى شحن عالية ودقة وجودة مميزة في التقاط الصور ومقاطع الفيديو فضلاً عن التصميم المميز والشكل الخارجي للجهاز، وعلى الرغم من أن الشركة لم تُعلن حتى الآن عن مواصفات الهاتف إلا أن بعض التسريبات الأخيرة أشارت إلى المواصفات، فتعرف معنا على مواصفات الجهاز.

مواصفات هاتف vivo y36

بحسب التسريبات الأخيرة التي انتشرت حول هاتف vivo y36 من المتوقع أن تكون المواصفات على النحو التالي:

الشاشة نوع الشاشة: شاشة عرض نوعها LCD كبيرة.

مقاس الشاشة 6.8 بوصة. المعالج والذاكرة المعالج Helio G99 من ميدياتك.

ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجا بايت رام.

ذاكرة التخزين الداخلية الكاميرا دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل.

لا توجد تفاصيل أخرى حالياً حول دقة المستشعرات الأخرى. البطارية سعة البطارية 5000 ملي أمبير في الساعة.

تدعم الشحن السريع بقدرة 44 واط.

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سعر هاتف vivo y36

حتى الآن لم يتم إصدار الجهاز، وعليه لا نعرف السعر الرسمي له، ومع ذلك تشير التوقعات إلى أن سعر الجهاز سوف يترواح فيما بين بنطاق سعري يتراوح بين 18000 روبية و 20000 روبية، وسوف يتم تحديد السعر في جميع الأسواق بمجرد إصداره بشكل عالمي.

من المتوقع أن يظهر الهاتف في أسواق الصين والهند خلال شهر مايو الجاري، لذلك نتوقع أن تكون هناك المزيد من التفاصيل حول مواصفات الجهاز خلال الفترة المقبلة تمهيداً لإطلاقه رسميًا والإعلان عن كامل المواصفات من قِبل شركة فيفو المنتجة له.