“بمعالج Helio G99”.. فيفو تستعد لطرح هاتف الجديد vivo y36 بهذه المواصفات
تستعد شركة فيفو لتصنيع الهواتف الذكية لإطلاق سلسلة جديدة من هواتفها وهي vivo y36 خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتي الهاتف الرئيسي في هذه السلسلة ببطارية عملاقة وقوى شحن عالية ودقة وجودة مميزة في التقاط الصور ومقاطع الفيديو فضلاً عن التصميم المميز والشكل الخارجي للجهاز، وعلى الرغم من أن الشركة لم تُعلن حتى الآن عن مواصفات الهاتف إلا أن بعض التسريبات الأخيرة أشارت إلى المواصفات، فتعرف معنا على مواصفات الجهاز.
مواصفات هاتف vivo y36
بحسب التسريبات الأخيرة التي انتشرت حول هاتف vivo y36 من المتوقع أن تكون المواصفات على النحو التالي:
|الشاشة
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|المعالج والذاكرة
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|الكاميرا
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|البطارية
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سعر هاتف vivo y36
حتى الآن لم يتم إصدار الجهاز، وعليه لا نعرف السعر الرسمي له، ومع ذلك تشير التوقعات إلى أن سعر الجهاز سوف يترواح فيما بين بنطاق سعري يتراوح بين 18000 روبية و 20000 روبية، وسوف يتم تحديد السعر في جميع الأسواق بمجرد إصداره بشكل عالمي.
من المتوقع أن يظهر الهاتف في أسواق الصين والهند خلال شهر مايو الجاري، لذلك نتوقع أن تكون هناك المزيد من التفاصيل حول مواصفات الجهاز خلال الفترة المقبلة تمهيداً لإطلاقه رسميًا والإعلان عن كامل المواصفات من قِبل شركة فيفو المنتجة له.