بمعالج متوسط التكلفة.. ظهور هاتف Vivo Y17s على منصة Geekbench

أصدرت شركة فيفو مؤخرًا هاتف Vivo Y77t في الصين والذي يعمل بمعالج Dimensity 7020، كما أطلقت الشركة إصدار Vivo Y78+ (t1) الشهر الماضي والآن تستعد لإطلاق هاتف جديد وهو Vivo Y17s وبالفعل ظهر الهاتف على منصة جيك بنش وإليكم فيما يلي التسريبات التي أوضحت بعض مواصفات الهاتف.

تسريب مواصفات هاتف Vivo Y17s

ظهر الهاتف على منصة Geekbench برقم الطراز V2310، وقد تم الكشف عن بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول أدائه، حيث سجل الهاتف 328 نقطة في اختبار النواة الواحدة و1161 نقطة في اختبار النواة المتعددة، وهذا يعني أن الهاتف سوف يعمل بمعالج Unisoc Tiger T700 ثماني النواة ووحدة معالجة الرسومات Mali G52 MC2. كما سيحتوي على 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، ومن المتوقع أيضًا أن يعمل بنظام Android 13 مع واجهة Funtouch OS.

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مواصفات هاتف Vivo Y17s

ووفقًا التسريب نفسه من المتوقع أن الهاتف سيوفر اتصال 4G مع Bluetooth 5.0. ولا يزال تاريخ إصدار Vivo Y17s في الهند غير معروف، ولكن من المتوقع أن يتم إصداره خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويعتقد البعض أن جهاز Vivo Y17s هو نسخة محدثة من Vivo Y17، ومن الممكن أيضًا أن يكون هذين الهاتفين غير مرتبطين ببعضهما البعض، حيث تم إصدار Vivo Y17 قبل أربع سنوات من البدء في تصميم هذا الجهاز المرتقب.