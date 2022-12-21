بمعالج قوي….. كشف الستار عن هاتف Infinix Zero 5G 2023 إليك السعر والمواصفات

كشفت شركة “انفينكس” منذ أيام قليلة في الخارج عن هاتف “Infinix Zero 5G”، والذي يأتي بمعالج قوي جدا، كما يأتي أيضا مزود بكاميرا أمامية ذات ثقب في منتصف الشاشة، ويدعم شبكات الجيل الخامس (4G)، ورامات تصل إلى 13 جيجا بايت، وفي هذا الموضوع ستعرف سعر ومواصفات الجهاز.

مواصفات الجهاز

الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.6، الثانية بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4، الثالثة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مخصصة للعزل. الكاميرا الأمامية كاميرا أمامية واحدة بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم فلاش LED مزدوج، وتدعم تصوير فيديوهات 4K بجودة 1080P*30fbs. المعالج معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 1080. مساحة التخزين 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام. البطارية بطارية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات. نظام التشغيل Android 12. الشاشة شاشة من نوع Ips LCD بحجم 6.78 بوصة، بدقة 2460*1080 بكسل وبجودة FHD+، مع كثافة بيكسلات 396 بكسل لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 500 شمعة. ألوان الهاتف الأبيض/ البرتقالي/ الأسود.

باقي المواصفات

خامات الهاتف الخارجية تأتي من البلاستيك بالكامل.

يدعم تركيب شريحتين اتصال 5G مع كارت ميموري بحجم 256 جيجابايت.

يدعم منفذ السماعات ال 3.5 ملي.

لا يدعم مستشعر الNFC.

بصمة الإصبع موجودة على زرار الباور.

يدعم الفتح عن طريق الوجه.

صور الجهاز

سعر الجهاز

كشفت الشركة عن سعر تقريبي لهذا الهاتف، وهو يقدر بنحو 240 دولار أي ما يعادل 6000 جنيه مصري.