بمعالج جديد كليًا .. جوال Infinix Note 12 VIP في الأسواق
غزت شركة إنفنكس سوق الجوالات الذكية العالمي، بجوال Infinix Note 12 VIP الذي يأتي بمعالج جديد كليًا، وذلك ضمن سلسلة جوالات Note 12 بواجهة استخدام مرنة XOS 10.6، مع بطارية تناسب الاستخدام اليومي الشاق، وقد حرصت الشركة على توفير كافة التقنيات التي يحتاجها حاملو الهواتف الذكية، فزودت الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة عالية وفلاش رباعي، للحصول على أفضل الصور والفيديوهات في الإضاءة الضعيفة.
أبرز مواصفات جوال Infinix Note 12 VIP
يأتي الهاتف الجديد إنفنكس نوت 12 في آي بي، بالمواصفات التالية:
|نظام التشغيل
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|معالج الهاتف
معالج الرسوميات
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|المساحة التخزينية الداخلية
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|الهاتف يدعم شبكات
شرائح الاتصال
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|التصميم الخارجي للهاتف
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|شاشة الهاتف
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|بطارية الهاتف
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|مستشعر البصمة
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مواصفات كاميرا هاتف إنفنكس نوت 12 في اي بي
اتسمت مواصفات كاميرا الإصدار الجديد في عائلة نوت 12 هاتف Infinix Note 12 VIP، بما يلي:
|كاميرا الهاتف الخلفية
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|كاميرا الهاتف الأمامية
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سعر جوال إنفنكس نوت 12 في آي بي
حددت شركة إنفنكس للهواتف الذكية، السعر العالمي لهاتف Infinix Note 12 VIP، الذي بلغ 300 دولار أمريكي، وفيما يلي سعر الهاتف في بعض الأسواق العربية:
- بلغ سعر البيع في الأسواق السعودية 1,150 ريالًا سعوديًّا.
- أما في السوق المصري فبلغ سعره نحو 5,500 جنيه مصري.
- وسعر بيع الهاتف بالجزائر بلغ 442,600 دينار جزائري.
- وبالإمارات بلغ سعر بيعه 1,130 درهمًا إماراتيًّا.