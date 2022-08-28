بمعالج جديد كليًا .. جوال Infinix Note 12 VIP في الأسواق

غزت شركة إنفنكس سوق الجوالات الذكية العالمي، بجوال Infinix Note 12 VIP الذي يأتي بمعالج جديد كليًا، وذلك ضمن سلسلة جوالات Note 12 بواجهة استخدام مرنة XOS 10.6، مع بطارية تناسب الاستخدام اليومي الشاق، وقد حرصت الشركة على توفير كافة التقنيات التي يحتاجها حاملو الهواتف الذكية، فزودت الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة عالية وفلاش رباعي، للحصول على أفضل الصور والفيديوهات في الإضاءة الضعيفة.

أبرز مواصفات جوال Infinix Note 12 VIP

يأتي الهاتف الجديد إنفنكس نوت 12 في آي بي، بالمواصفات التالية:

نظام التشغيل أندرويد 12. معالج الهاتف معالج الرسوميات Helio G96 ثماني النواة، بدقة تصنيع 12 نانومتر.

Mali-G57 MC2. المساحة التخزينية الداخلية النسخة الأولى للهاتف: 128 جيجا بايت/ 4 جيجا بايت رام.

النسخة الثانية للهاتف: 256 جيجا بايت/ 8 جيجا بايت رام. الهاتف يدعم شبكات شرائح الاتصال 2G، 3G، 4G.

Nano SIM /ثنائية. التصميم الخارجي للهاتف الأبعاد: 163.5 × 76.7 × 7.9 ملم.

الوزن: 198 جرام.

الألوان: الأسود والأبيض.

الخامات: مصنوع من بلاستيك عالي الجودة. شاشة الهاتف النوع: AMOLED.

الحجم: 6.7 بوصة.

الدقة: 1080 × 2400 بكسل.

كثافة البيكسل: 393 بكسل/ بوصة.

معدل التحديث: 120 هرتز. بطارية الهاتف السعة: 4500 مللي أمبير.

النوع: ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة.

قوة الشحن: تدعم الشحن السريع، بقوة 120 واط. مستشعر البصمة فوق زر الباور.

مواصفات كاميرا هاتف إنفنكس نوت 12 في اي بي

اتسمت مواصفات كاميرا الإصدار الجديد في عائلة نوت 12 هاتف Infinix Note 12 VIP، بما يلي:

كاميرا الهاتف الخلفية يأتي الهاتف بثلاث كاميرات مدعومة بفلاش ليد رباعي.

الأولى بزاوية عريضة دقتها 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة F/1.8.

الثانية بزاوية عريضة جدًا دقتها 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة F/2.2.

الثالثة بزاوية ماكرو دقتها 2 ميجا بكسل، وفتحة عدسة F/2.4. كاميرا الهاتف الأمامية كاميرا واحدة بزاوية عريضة تبلغ دقتها 16 ميجا بكسل.

سعر جوال إنفنكس نوت 12 في آي بي

حددت شركة إنفنكس للهواتف الذكية، السعر العالمي لهاتف Infinix Note 12 VIP، الذي بلغ 300 دولار أمريكي، وفيما يلي سعر الهاتف في بعض الأسواق العربية: