بمظهر عصري… احدث هواتف شركة فيفو Vivo X80 Pro وبإمكانيات مذهلة

تعد شركة فيفو الصينية من ابرز وأهم شركات تصنيع الهواتف الذكية على مستوى العالم حاليا، والتي تمتاز بالفخامة والقوة والأداء الذي يميزها عن غيرها من الشركات الأخرى، وقد أبدعت الشركة في تصنيع وتصميم هواتفها بدقة عالية، ومن ضمن تلك الهواتف هاتف Vivo X80 Pro، وقد كشفت مؤخرا بعض المواقع التقنية عدة تسريبات لصور والمواصفات لهاتف Vivo X80 Pro والذي سوف يصدر بمزايا حديثة مع إمكانيات رائعة، وبمواصفات في عالم الخيال بالنسبة لجميع الهواتف الذكية المتواجدة في الاسواق حاليا، وسنوضح لكم أهم إمكانيات الهاتف الخرافية في هذا المقال.

إمكانيات شاشة هاتف Vivo X80 Pro

نوعية الشاشة LTPO3 AMOLED. دقة شاشة الهاتف 1440×3200 بكسل. معدل التحديث يصل إلى 120 هرتز. السطوع يوجد بالشاشة حوالي 1500 شمعة. حجم الشاشة 6.78 إنش.

أداء وسعة التخزين بهاتف Vivo X80 Pro

المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. معالج الرسوميات Adreno 730. ذاكرة التخزين العشوائية 8 أو 12 جيجابايت. مساحة التخزين الداخلية نسخة بسعة 256 وأخرى بسعة 512 جيجابايت.

دقة كاميرات هاتف Vivo X80 Pro

يصدر هاتف Vivo X80 Pro بأربع كاميرات خلفية بجانب الكاميرا الامامية ودقة تصويرهم هي كما يلي:

• الكاميرا الأولى وهى الأساسية تصل دقتها إلى 50 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.6.

• اما الثانية تصل دقتها إلى 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/3.4.

• والكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.9، وتم تخصيصها للتقريب وتصوير المايكرو.

• الكاميرا الرابعة بدقة 48 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.2، المخصصة للتصوير بزوايا واسعة النطاق.

• والكاميرا الامامية بدقة 32 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.5.

بطارية هاتف vivo x80 pro

يصدر هاتف vivo x80 pro ببطارية فائقة الجودة لا يمكن إزالتها اطلاقا، وتصل قوتها إلى ٤٧٠٠ ملي أمبير وهي الاعلى علي الاطلاق في تلك الفئة السعرية للهواتف، بالإضافة إلى أن الهاتف يدعم ميزة الشحن السريع بقدرة تصل إلى ٨٠ وات، أما الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى ٥٠ وات.

سعر هاتف vivo x80 pro في مصر والسعودية

يتوقع أن يتم إصدار هاتف vivo x80 pro في الأسواق المصرية بسعر ١٧١٠٠ جنيه مصري.

اما في السعودية متوقع أن يكون بسعر ٤٠٠٠ ريال سعودي.

بعض من الصور المسربة لهاتف Vivo X80 Pro