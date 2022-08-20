بكل الإمكانيات اللي بتدور عليها.. Motorola Edge 2022 هاتف بمواصفات جبّارة ومنافس هواتف هواوي وسامسونج الحديثة
أطلقت شركة موتورولا هاتفها Motorola Edge 2022 في الأسواق الأموريكية ومن قبلها الأسواق الصينية، لمنافسة هواتف كبرى الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، مثل شركتي هواتف سامسونج وهواوي، وجاء الهاتف بإمكانيات ومواصفات ممتازة مع سعر يعد مرتفعاً إلى حد ما، ولكنه يوجد به كل المميزات التي يبحث عنها مقتني ومحبي الهواتف الجوالة.
سعر ومواصفات هاتف Motorola Edge 2022
وخلال السطور التالية نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف Motorola Edge 2022 والذي يباع بسعر 499 دولار.
- نوع الشاشة OLED .
- معدل التحديث 144 هرتز.
- مقياس الشاشة 6.6 بوصة.
- جودة العرض FHD+.
- سطوع الشاشة 1300 شمعة تقريباً.
- تدعم الشاشة تقنية HDR10+.
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مواصفات الكاميرات والذواكر لهاتف Motorola Edge 2022
|الكاميرات
|ثلاثية
|دقة الكاميرا الرئيسية
|50 ميجا بيكسل
|تدعم الكاميرا الرئيسية
|الضبط التلقائي للصورة والتثبيت البصري
|الكاميرا الثانية فائقة الدقة
|13 ميجا بيكسل
|الكاميرا الثالثة
|2 ميجا بيكسل
|دقة كاميرا السيلفي الأمامية
|32 ميجا بيكسل
|الهاتف يدعم
|5G
|المعالج من نوع
|Dimensity 1050
|الرام
|8 و6 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية
|256 و128 جيجا بايت
البطارية والسعر ونظام التشغيل لهاتف Motorola Edge 2022
- البطارية 5000 مللي أمبير.
- قدرة الشحن السريع 15 وات.
- نظام التشغيل أندرويد 12.
- واجهة المستخدم My UX.
- الهاتف مقاوم للغبار والماء.
- السعر يبدأ من 499 دولار.
خاليه من المصداقيه
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