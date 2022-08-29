بكاميرا 50 ميجا بيكسل وسعر تنافسي .. مواصفات هاتف سامسونج الجديد

تستعد شركة سامسونج لتقوم بطرح أحدث هاتف ذكي من هواتف الجيل الرابع، بتكلفة منخفضة بالسوق، وهو هاتف سامسونج Galaxy A04s الجديد، وبالرغم من عدك قيام الشركة بالكشف عن أية تفاصيل بشأن أيقونة سامسونج الجديد Galaxy A04s، إلا أنه قد تم تسريب سعر ومواصفات الهاتف، إليكم ننشر تفاصيل تسريبات مواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy A04s للعام الحالي.

سعر هاتف سامسونج الجديد Galaxy A04s

وفق ما ذكره موقع “sammobile” التقني، فمن المقرر أن يكون هاتف Galaxy A04s هو أحد الهواتف المنخفضة التكلفة لدى شركة سامسونج.

إذ أنه قد جاءت بعض الأقاويل حول أن الشركة تخطط لتقوم بإطلاق الهاتف عما قريب بالأسواق الأوروبية بسعر تنافسي يبلغ 169 يورو تقريبًا، وهو ما يعادل 3200 جنيه مصري.

مواصفات سامسونج Galaxy A04s

كما تأتي مواصفات هاتف Galaxy A04s حسب التسريبات كما يلي:

الكاميرا الرئيسية للهتف دقتها تبلغ 50 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى مستشعر تصوير عمق وماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية دقتها تبلغ 5 ميجا بيكسل لصور السيلفي.

الهاتف يدعم تقنية التعرف على الوجوه.

المعالج من النوع Exynos 850

ذاكرة التخزين الداخلية مدمجة 32 ميجا بايت مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا رام.

الذاكرة قابلة للتوسعة من خلال ذاكرة التوسعة الخارجية عبر منفذ microSD.

الشاشة تأتي من النوع PLS LCD بمقاس 6.5 بوصة ودقة 1600 × 720 بكسل مع معدل تحديث يصل حتى 90 هرتز.

أيضًا فإن الشاشة تأتي بتصميم Infinity-V بنوتش قطرة مياه للتصوير السيلفي.

أيضًا فإن بطارية الهاتف سعتها تبلغ 5000 مللي أمبير بالساعة.

كما تدعم خاصية الشحن السريع قدرته تبلغ 15 وات.

الهاتف يدعم منفذ USB-C ومنفذ سماعات رأس 3.5 ملميتر.