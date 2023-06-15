بكاميرا 200 ميجا.. هونر تكشف عن موعد إطلاق سلسلة هواتف Honor 90 في الأسواق العالمية

أعلنت شركة هونر موعد إطلاق سلسلة هواتف Honor 90 الجديدة في الأسواق العالمية، وذلك بدايةً من شهر يوليو المقبل بالتزامن مع عقد مؤتمرها الذي ستعلن فيه عن هذه الهواتف، وذلك بعد أن كشفت عن هاتفي Honor 90 و Honor 90 Pro في الصين، وفقًا لما جاء على الموقع الرسمي للشركة، نقلًا عن البوابة العربية للأخبار التقنية.

مواصفات هاتف هونر 90 برو

وحمل هاتفي Honor 90 و Honor 90 Pro نفس التصميم، ما عدا اختلاف في شكل الكاميرا الخلفية؛ من أجل التفرقة بين الإصدارين، إذ سيكون شكل الكاميرات دائريًا في الإصدار العادي، وسداسيًا في إصدار برو، وينفرد هونر 90 برو، وهو الإصدار الأرقى ببعض المواصفات التي تميزه عن الإصدار العادي، ومن مميزاته:

الشاشة تأتي الشاشة بقياس 6.78 إنشات من نوع AMOLED بتردد 120 هرتزًا، تدعم تقنية HDR، وتأتي بمعدل سطوع يفوق 1000 شمعة مع تقنيات جديدة لإراحة العين من الإجهاد عند الاستخدام الطويل. المعالج يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 من كوالكوم. التخزين الداخلي يأتي هاتف Honor 90 Pro بسعة تخزينية قدرها 256 أو 512 جيجابايت. الذاكرة العشوائية الذاكرة العشوائية (الرام) تأتي بسعة 12 أو 16 جيجابايت. البطارية يصاحب هاتف هونر 19 برو بطارية كبيرة بسعة 5000 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع حتى 90 واطًا. الكاميرا يأتي هاتف Honor 90 Pro، بكاميرا أمامية أساسية بدقة 50 ميجابكسل، أما الكاميرا الخلفية الأساسية فهي بدقة 200 ميجابكسل. الشبكة يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس

وأما عن الإصدار الآخر من السلسلة وهو هاتف Honor 90، فيتشابه مع إصدار برو في غالبية المواصافات، مثل الشاشة، وسعة البطارية، لكنها تأتي بقدرة شحن سريع حتى 66 واطًا فقط، بالإضافة إلى مجيئ الهاتف بمعالج متوسط الأداء Snapdragon 7 Gen 1.

مؤتمر شركة هونر لإطلاق سلسلة هواتف Honor 90

قررت الشركة عقد مؤتمرها من أجل الإعلان عن سلسلة هواتف هونر 90 عالميًا، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس، يوم السادس من شهر تموز/ يوليو المقبل.