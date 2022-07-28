بكاميرا 200 ميجا بيكسل.. هاتف Redmi K50S Pro قنبلة شاومي المنتظرة التي تقضي على أسطورة هواتف iPhone

كشفت تسريبات حديثة عن استعداد شركة شاومي لإطلاق هاتف جديد يحمل إسم Redmi K50S Pro، وعملت شاومي على تطوير الهاتف بشكل فائق الدقة لتتحدى به هواتف الشركة الأمريكية أبل “آيفون”، وزودته شاومي بمواصفات ممتازة، ومن أهم ما يميز هذا الهاتف المنتظر من شاومي قدراته التصويرية، حيث يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية دقتها 200 ميجا بيكسل.

سعر ومواصفات هاتف Redmi K50S Pro

ووفق ما تم تسريبه حول هاتف شاومي Redmi K50S Pro، فإنه سيأتي بثلاث كاميرات خلفية، وسوف تكون الرئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية بزاوية عريضة بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا ثالثة للماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو وتصوير السيلفي فستأتي بدقة 20 ميجا بيكسل وتكون داعمة لتقنية التعرف على الوجوه.

وخلال السطور التالية يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف شاومي Redmi K50S Pro المسربة والتي ستأتي وفق ما يلي.

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الشاشة ستأتي من نوع AMOLED ومقياس الشاشة 6.67 بوصة معدل التحديث 120 هرتز تدعم تقنية HDR10+ نظام التشغيل أندرويد 12 واجهة المستخدم MIUI 13 المعالج هو الأقوى والأحدث من كوالكوم ومن نوع Snapdragon 8+ Gen 1 الرام 12 و8 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 256 و128 جيجا بايت السعر التقريبي للهاتف 565 دولار أمريكي

بطارية هاتف Redmi K50S Pro

كما سيأتي هاتف شاومي Redmi K50S Pro ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير، وتكون داعمة للشحن فائق السرعة بقدرة 120 وات، ويوجد بالهاتف مكبرات صوت مزدوجة وماسح بصمات، والعديد من المميزات الأخرى، كما أن الصور المنشورة حول الهاتف هي صور تقريبية، ولم يظهر الهاتف بصورته الحقيقية حتى الآن.