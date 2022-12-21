بكاميرا 200 ميجا بيكسل.. تعرف على سعر ومواصفات انفينكس زيرو Infinix Zero Ultra 2023

أعلنت شركة انفينكس عن هاتفها الجديد انفينكس زيرو Infinix Zero Ultra خلال مؤتمر أقيم في دولة الهند، كما أعلنت من خلال المؤتمر أنه هو أول هاتف ذكي يدعم الشحن السريع وذلك بقوة 180 واط، ومن خلال المؤتمر الذي أقيم في الهند فإن الهاتف يتمتع بالعديد من المميزات والمواصفات التي تجعله متفوقا على غيره من الشركات المنافسة، ومن هذه المميزات على سبيل المثال لا الحصر شاشة الهاتف ودقة الكاميرا الخلفية الأساسية وقوة شحن البطارية، وفيما يلي سوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero Ultra الجديد.

مواصفات هاتف Infinix Zero Ultra

يأتي هاتف Infinix Zero Ultra الجديد المقدم من شركة إنفينكس بالمواصفات التالية:

مواصفات الشاشة

نوع الشاشة AMOLED مقاس الشاشة 6.8 بوصة بحواف منحنية ستايل الشاشة punch-hole دقة الشاشة دقة وضوح +FHD معدل التحديث 120 هرتز معدل التحديث باللمس 360 هرتز درجة السطوع عالية تصل إلى 900 شمعة وسائل الأمان ماسح ضوئي لبصمات الإصبع

مواصفات الجهاز الداخلية

معالج الوحدة معالج وحدة مركزي من نوع Dimensity تكنولوجيا 6 نانو والتي تدعم نطاق الجيل الخامس 5G من شبكات الاتصال كارت المعالجة كارت معالجة رسومات وجرافيك من نوع Mali- G68 MC4 ذاكرة الوصول العشوائية (رامات) 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4x ذاكرة التخزين 256 جيجا بايت نوع القرص الصلب UFS 2.2 فتحة الكارت الميكرو يدعم فتحة لبطاقة microSD خارجية لزيادة سعة التخزين نظام التشغيل أندرويد 12 وبالإمكان الترقية إلى أندرويد 13 بواجهة مستخدم XOS 12

مواصفات الكاميرا

الكاميرا الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل + فلاش LED ثنائي الكاميرا الخلفية الأولى الأساسية بدقة 200 ميجا بيكسل + ميزة التثبيت البصري OIS الكاميرا الخلفية الثانية عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بيكسل الكاميرا الخلفية الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل

مواصفات أخرى للهاتف

البطارية بطارية سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة الشحن السريع تدعم الشحن السريع بقوة 180 واط، ويمكن شحن الهاتف فقط في 12 دقيقة شريحة الاتصال يدعم شريحتين إتصال من نوع SIM البصمة يدعم بصمة الأصابع يدعم كلا من الآتي: Wi-Fi , Bluetooth , GPS , USB , سماعة رأس بمقبس مقاسه 3.5 ملم الألوان يتوفر الهاتف باللونين الأسود والفضي

سعر هاتف Infinix Zero Ultra