تقنية

بكاميرا 200 ميجا بيكسل.. تعرف على سعر ومواصفات انفينكس زيرو Infinix Zero Ultra 2023

محمد أحمد صبحي

أعلنت شركة انفينكس عن هاتفها الجديد انفينكس زيرو Infinix Zero Ultra خلال مؤتمر أقيم في دولة الهند، كما أعلنت من خلال المؤتمر أنه هو أول هاتف ذكي يدعم الشحن السريع وذلك بقوة 180 واط، ومن خلال المؤتمر الذي أقيم في الهند فإن الهاتف يتمتع بالعديد من المميزات والمواصفات التي تجعله متفوقا على غيره من الشركات المنافسة، ومن هذه المميزات على سبيل المثال لا الحصر شاشة الهاتف ودقة الكاميرا الخلفية الأساسية وقوة شحن البطارية، وفيما يلي سوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero Ultra الجديد.

Infinix Zero Ultra

مواصفات هاتف Infinix Zero Ultra

الإعلان عن سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero Ultra 2023.. بكاميرا عملاقة وشحن بقوة 180 وات

يأتي هاتف Infinix Zero Ultra الجديد المقدم من شركة إنفينكس بالمواصفات التالية:

مواصفات الشاشة

نوع الشاشة AMOLED
مقاس الشاشة 6.8 بوصة بحواف منحنية
ستايل الشاشة punch-hole
دقة الشاشة دقة وضوح +FHD
معدل التحديث 120 هرتز
معدل التحديث باللمس 360 هرتز
درجة السطوع عالية تصل إلى 900 شمعة
وسائل الأمان ماسح ضوئي لبصمات الإصبع
Infinix Zero Ultra
Infinix Zero Ultra

مواصفات الجهاز الداخلية

معالج الوحدة معالج وحدة مركزي من نوع Dimensity
تكنولوجيا 6 نانو والتي تدعم نطاق الجيل الخامس 5G من شبكات الاتصال
كارت المعالجة كارت معالجة رسومات وجرافيك من نوع Mali- G68 MC4
ذاكرة الوصول العشوائية (رامات) 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4x
ذاكرة التخزين 256 جيجا بايت
نوع القرص الصلب UFS 2.2
فتحة الكارت الميكرو يدعم فتحة لبطاقة microSD خارجية لزيادة سعة التخزين
نظام التشغيل أندرويد 12 وبالإمكان الترقية إلى أندرويد 13 بواجهة مستخدم XOS 12
Infinix Zero Ultra
Infinix Zero Ultra
Infinix Zero Ultra
Infinix Zero Ultra

مواصفات الكاميرا 

الكاميرا الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل + فلاش LED ثنائي
الكاميرا الخلفية الأولى الأساسية بدقة 200 ميجا بيكسل + ميزة التثبيت البصري OIS
الكاميرا الخلفية الثانية عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بيكسل
الكاميرا الخلفية الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل
بكاميرا 200 ميجا بيكسل.. تعرف على سعر ومواصفات انفينكس زيرو Infinix Zero Ultra 2023 1 21/12/2022 - 3:14 ص
Infinix Zero Ultra

مواصفات أخرى للهاتف

البطارية بطارية سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة
الشحن السريع تدعم الشحن السريع بقوة 180 واط، ويمكن شحن الهاتف فقط في 12 دقيقة
شريحة الاتصال يدعم شريحتين إتصال من نوع SIM
البصمة يدعم بصمة الأصابع
يدعم كلا من الآتي: Wi-Fi , Bluetooth , GPS , USB , سماعة رأس بمقبس مقاسه 3.5 ملم
الألوان يتوفر الهاتف باللونين الأسود والفضي

بكاميرا 200 ميجا بيكسل.. تعرف على سعر ومواصفات انفينكس زيرو Infinix Zero Ultra 2023 2 21/12/2022 - 3:14 ص بكاميرا 200 ميجا بيكسل.. تعرف على سعر ومواصفات انفينكس زيرو Infinix Zero Ultra 2023 3 21/12/2022 - 3:14 ص بكاميرا 200 ميجا بيكسل.. تعرف على سعر ومواصفات انفينكس زيرو Infinix Zero Ultra 2023 4 21/12/2022 - 3:14 ص

سعر هاتف Infinix Zero Ultra

  • أُعلن عن سعر تمهيدي لهاتف Infinix Zero Ultra في الهند بسعر 29999 روبية تقريباً أي ما يعادل 362 دولار أمريكي.
  • يعادل سعر الهاتف بالجنيه المصري حوالي 8950 جنيه مصري.
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محمد أحمد صبحي

حاصل على بكالوريوس تربية، مهتم بالكتابة ومتابعة الاخبار، محرر في كثير من المواقع، أعمل بالمجال منذ فترة كبيرة.

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