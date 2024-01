وقت قليل جدًا يفصلنا عن إزاحة شركة سامسونج الستار عن سلسلة جالكسي إس 24 الجديدة، في الوقت الذي ظهرت فيه الكثير من الملامح النهائية لأبرز مواصفات الهواتف المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، خاصةً هاتف Galaxy S24 Ultra النسخة الأفضل والأقوى في السلسلة المنتظرة، وفقًا لما تداولته العديد من التقارير التقنية، التي أشارت إلى أن هذا الموبايل سيكون المنافس الأقوى والأبرز لموبايل آيفون 15 برو ماكس، حاملًا معه ميزات استثنائية غير مسبوقة، ومعالج قوي جدًا ليُعطي للجوال أفضل أداء، بالإضافة إلى قوة ودقة كاميرات التصوير الخرافية.

بكاميرا 200 ميجابكسل| هاتف سامسونج الرائد Galaxy S24 Ultra يحمل ميزات استثنائية وأقوى معالج

أما عن أبرز التعديلات والمواصفات التي يجملها هاتف Galaxy S24 Ultra، فكشفت التسريبات عن تصميم ومواصفات الهاتف الذي حصل على تغييرات مميزة للغاية، لاسيما على وضعية ودقة الكاميرات التي تتميز بها دائمًا شركة سامسونج، حيث تتميز هواتف في الفئة الرائدة والمتوسطة دائمًا، بكاميرات أفضل من مثيلاتها في نفس الفئات، وسيحصل الموبايل على شاشة مسطحة وحادة تمامًا مع إطار خارجي كامل من التيتانيوم، يبلغ قياسها 6.78 بوصة من نوع SUPER AMOLED، وبسرعة تحديث 144 هرتز فى الثانية.

وكما أوضحنا تسعى شركة سامسونج من أن تجعل هاتف Galaxy S24 Ultra أفضل جوال ذكي يحمل كاميرات فائقة الدقة في التصوير، لذا زودته بكاميرا خلفية رباعية:

بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وتدعم الكاميرات جميع التقنيات الحديثة التي توفر تجربة تصوير رائدة وسينمائية، وهو ما سيجعل من هذا الموبايل وحش التصوير وفقًا لما أطلقه عليه بعض الخبراء.

كما تعمل شركة سامسونج على جعل Gموبايل alaxy S24 Ultra الأفضل من حيث الأداء، من خلال دعمه بمعالج جبار من نوع Snapdragom 8 Gen أو Exynos 2400، بالإضافة إلى بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير تدوم في الشحن وقت طويل، مع واجهة تشغيل للسوفت وير One UI 6، وإصدار على أحدث نظام تشغيل Android 14، ومن المقرر الكشف رسميًا عن كافة المواصفات والميزات الجديدة للموبايل والهواتف الأخرى من نفس السلسلة يوم السابع عشر من شهر يناير الجاري في الحفل السنوي للشركة، المقرر أن تكشف فيه عن عدد من منتجاتها الجديدة المنتظرة.

