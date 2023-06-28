بكاميرا ومعالج جبار.. مواصفات وسعر هاتف Tecno Camon 20 pro في الدول العربية

يعد هاتف Tecno Camon 20 pro واحدًا من أفضل هواتف شركة تيكنو العالمية والذي يأتي بأداء مميز وقوي للغاية بالنسبة للشركات الأخرى المنافسة له، وفي مقالنا هذا سنتعرف على سعر ومواصفات هاتف Tecno Camon 20 pro الجديد.

مواصفات هاتف Tecno Camon 20 pro

معالج الهاتف يأتي الهاتف بمعالج من نوع MediaTek Helio G99 مع معالج الرسومات Mali-G57 MC2. شبكات الإتصال يدعم الهاتف شبكات الإتصال من الجيل 2G و3G و4G و5G. شاشة الهاتف يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED وحجم 6.67 بوصة مع دقة الشاشة 2400X1080 بيكسل ومعدل التحديث: 120 هيرتز. الكاميرا الخلفية ثلاثية تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجابيكسل مع 2 ميجابيكسل للكاميراتين الأخرتين. ذاكرة التخزين يأتي الهاتف بذاكرة تخزين داخلية 128 و256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت رام. الكاميرا الأمامية يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل وحجم 2.5/F. بطارية الهاتف يأتي الهاتف ببطارية من نوت ليثيوم وغير قابلة للإزالة وبسعة 5000 مللي أمبي ويدعم الشحن بقوة 33 واط. ألوان الهاتف يأتي الهاتف باللون الأزرق والأسود.

سعر هاتف Tecno Camon 20 pro

سعر الهاتف في مصر 10400 جنيه مصري للنسخة 256/8 جيجابايت.

سعر الهاتف في الإمارات 1237 درهم إماراتي للنسخة 8/256 جيجابايت.

سعر الهاتف في السعودية 1265 ريال سعودي للنسخة 256/8 جيجابايت.

سعر الهاتف في الكويت 104 دينار كويتي للنسخة 8/256 جيجابايت.