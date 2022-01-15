بكاميرا مزدوجة ومعالج سداسي النواة .. سعر ومواصفات ايفون Apple iPhone 13 mini من ابل
لطالما تعمل شركة ابل على تقديم أفضل ما لديها لمستخدمي هواتفها، ومن بين هواتفها المميزة iPhone 13 mini وهو من بين أرخص هواتف لديها، كما أنه أقل في المواصفات، ويتمتع الهاتف بتحقيق أداء رائع بالمقارنة بالهواتف المنافسة له، فيما يلي نستعرض نستعرض سعر ومواصفات ايفون iPhone 13 mini من ابل، وأبرز مزايا الهاتف والتي منها كاميرا خلفية مزدوجة وكاميرا سيلفي، تابع للمزيد من التفاصيل.
مواصفات iPhone 13 mini
- يدعم الهاتف خاصية NFC .
- أبعاد الهاتف 7.7 × 64.2× 131.5 ملم وهو ما يعادل بالبوصة 5.18 × 2.53 × 0.30 بوصة
- وزن الهاتف 141 جرام.
- يوفر إمكانية استخدام شريحتين معا بنوعي NANO SIM و e sim.
- يدعم الإتصال بشبكات الاتصال من الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع وحتى الخامس 2G ,3G 4G, 5G
- إطار الهاتف مصنوع من الألومنيوم، والظهر من الزجاج.
- نوع الشاشة SUPER RETINA XDR
- مساحة الشاشة 5.4 بوصة.
- دقة الشاشة 2340×1080 بكسل.
- معدل كثافة البكسلات 476 بكسل لكل بوصة.
- نسبة دعم أبعاد العرض في الشاشة 19 : 5 : 9
- المعالج سداسي النواة.
الكاميرا
|الخلفية
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|الأساسية
|12 ميجابكسل ، f / 2.2
مزايا ايفون 13 ميني
- وجود طبقة تقاوم البصمات والزيوت على الشاشة.
- دعم خاصية HDR 10
- دعم خاصية DOLBY VISION
- زجاج مقاوم للخدش.
- نوع الذاكرة الصلبة NVME
- توفر عدة إصدارات بسعات مختلفة من الذاكرة الصلبة والعشوائية.
- دعم خاصية face ID
- توفر خاصية GPS , QZSS A-GPS, BDS
- دعم خاصية ميكروفون إضافي.
- دعم خاصية سماعات استريو.
- مقاومة الماء لمدة تبلغ نصف ساعة وعمق يصل إلى ستة أمتار، وأيضا مقاوم للغبار بشهادة IP68.
عيوب هاتف IPHONE 13 MINI
- ما يعيب على الهاتف عدم دعم منفذ 3.5 مم لسماعات الأذن، حيث لابد من شراء سماعات أذن وشاحن سريع من الخارج.
- عدم ملاحظة الفرق بينه وبين الإصدار السابق له من الشركة.
سعر هاتف IPHONE 13 MINI
- نسخة 128 جيجا تبلغ 700 دولار.
- نسخة 256 جيجا تبلغ 800 دولار.
- النسخة 512 جيجا تبلغ 1000 دولار.
- سعر الهاتف في مصر 19500 جنيه للنسخة 256 جيجا.