بكاميرا مزدوجة ومعالج سداسي النواة .. سعر ومواصفات ايفون Apple iPhone 13 mini من ابل

لطالما تعمل شركة ابل على تقديم أفضل ما لديها لمستخدمي هواتفها، ومن بين هواتفها المميزة iPhone 13 mini وهو من بين أرخص هواتف لديها، كما أنه أقل في المواصفات، ويتمتع الهاتف بتحقيق أداء رائع بالمقارنة بالهواتف المنافسة له، فيما يلي نستعرض نستعرض سعر ومواصفات ايفون iPhone 13 mini من ابل، وأبرز مزايا الهاتف والتي منها كاميرا خلفية مزدوجة وكاميرا سيلفي، تابع للمزيد من التفاصيل.

مواصفات iPhone 13 mini

يدعم الهاتف خاصية NFC .

أبعاد الهاتف 7.7 × 64.2× 131.5 ملم وهو ما يعادل بالبوصة 5.18 × 2.53 × 0.30 بوصة

وزن الهاتف 141 جرام.

يوفر إمكانية استخدام شريحتين معا بنوعي NANO SIM و e sim.

يدعم الإتصال بشبكات الاتصال من الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع وحتى الخامس 2G ,3G 4G, 5G

إطار الهاتف مصنوع من الألومنيوم، والظهر من الزجاج.

نوع الشاشة SUPER RETINA XDR

مساحة الشاشة 5.4 بوصة.

دقة الشاشة 2340×1080 بكسل.

معدل كثافة البكسلات 476 بكسل لكل بوصة.

نسبة دعم أبعاد العرض في الشاشة 19 : 5 : 9

المعالج سداسي النواة.

الكاميرا

الخلفية 12 ميجابيكسل ، f / 1.6

12 ميجابيكسل ، f / 2.4 الأساسية 12 ميجابكسل ، f / 2.2

مزايا ايفون 13 ميني

وجود طبقة تقاوم البصمات والزيوت على الشاشة.

دعم خاصية HDR 10

دعم خاصية DOLBY VISION

زجاج مقاوم للخدش.

نوع الذاكرة الصلبة NVME

توفر عدة إصدارات بسعات مختلفة من الذاكرة الصلبة والعشوائية.

دعم خاصية face ID

توفر خاصية GPS , QZSS A-GPS, BDS

دعم خاصية ميكروفون إضافي.

دعم خاصية سماعات استريو.

مقاومة الماء لمدة تبلغ نصف ساعة وعمق يصل إلى ستة أمتار، وأيضا مقاوم للغبار بشهادة IP68.

عيوب هاتف IPHONE 13 MINI

ما يعيب على الهاتف عدم دعم منفذ 3.5 مم لسماعات الأذن، حيث لابد من شراء سماعات أذن وشاحن سريع من الخارج.

عدم ملاحظة الفرق بينه وبين الإصدار السابق له من الشركة.

سعر هاتف IPHONE 13 MINI