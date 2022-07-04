بكاميرا فوتوجرافير.. سعر ومواصفات هاتف Realme GT Neo 3 الخيالي

أعلنت شركة ريلمي الذي ذاع صيتها في هذه الفترة بشكل كبير عن إصدارها هاتف Realme GT Neo 3، حيث أن هذا الهاتف تم إطلاقها مزود ب 5000 وحدة كنوع من التكريم للرسوم المتحركة المعروفة بشكل كبير في الصين باسم “ناروتو”، ومن أكثر المميزات التي تم تزويد هذا الهاتف بها هي خاصية الشحن السريع، وذلك عند مقارنة هذه الخاصية مع غيرها من مختلف الهواتف، ومن خلال موقعنا سوف نتحدث عن مواصفات واسعار هاتف ريلمي Realme GT Neo 3.

مواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo 3

● هناك الكثير من المواصفات المميزة لهذا الهاتف، حيث تم تزويد هذا الهاتف بمعالج Dimensity 8100.

● كما أن هذا المعالج تم تصنيعه بدقة كبيرة تصل إلى 5 نانومتر.

● بالإضافة إلى ذلك نجد أن هذا الهاتف يحتوي على ذاكرة تخزينية تتراوح ما بين 6 ل 8 جيجا بايت.

● ونجد أنه إلى جانب الذاكرة التخزينية الكبيرة للهاتف يحتوي أيضًا على سعة تخزينية تصل إلى 256 جيجا بايت UFS 3.1.

مميزات هاتف ريلمي Realme GT Neo 3

● تعد بطارية هذا الهاتف قوية للغاية حيث تصل إلى نحو 5000 أمبير.

● قدرة الشحن السريع الذي يتميز بها هذا الهاتف تتخطى بنسبة كبيرة الكثير من الهواتف الأخرى، والتي تصل إلى 150 وات مقارنة بغيرها حيث يتم شحن هذا الهاتف بنسبة 100٪ في غضون نصف ساعة فقط.

● هذا الهاتف طراز بسعة تصل إلى 12 ذلك بالإضافة إلى ذاكرة تخزينية أقصاها 256 جيجا بايت.

سعر هاتف Realme GT Neo 3

يبلغ سعر هذا الهاتف نحو 415 دولار أمريكي أي ما يعادل بالجنية المصري نحو 7 آلاف و700 جنية مصري.