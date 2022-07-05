بكاميرا فوتوجرافر.. سعر ومواصفات هاتف Tecno Pova 3

قامت شركة “تكنو” العملاق الصيني لصناعة الهواتف الذكية بالإعلان عن إطلاق هاتف جديد في الفئة المتوسطة ويطلق عليه اسم Tecno Pova 3، وهو يتميز بالكثير من الإمكانيات الخارقة منها البطارية العملاقة ومساحة الهاتف الكبيرة إلى جانب الكاميرا المميزة، وفي السطور التالية سوف نوضح المواصفات والسعر.

مواصفات هاتف Tecno Pova 3

يتميز الهاتف بشاشة كبيرة مثقبة بقياس 6.9 بوصة، من نوع LCD وبجودة عرض FHD +، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب وجود كاميرتين إضافيتين، ولكن لم تقوم تكنو بالإعلان عن دقتهم.

يأتي الهاتف مع معالج قوى من نوع Helio G88 إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت قابلة للتوسيع ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة أيضا للتوسيع عبر بطاقات microSD.

يدعم مستشعر بصمة من الجانب، ويدعم الراديو، كما أنه يدعم ال NFC .

يتميز الهاتف ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير، إضافة إلى ذلك أنها تدعم الشحن السريع.

يتوفر للهاتف 3 ألوان الأسود والسيلفر والأزرق.

سعر هاتف Tecno Pova 3

بالنسبة لسعر هاتف Tecno Pova 3 فإنه يبلع حوالي 145 دولار (أي ما يعادل 2725 جنيه مصري)، لطراز 4 + 64 جيجابايت، كما يبلغ سعر حوالي 165 دولار (أي ما يعادل 3 الآف 100 جنيه مصري)، للطراز الأعلى.