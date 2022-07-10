بكاميرا فوتوجرافر.. سعر ومواصفات هاتف Honor Magic4 Pro

قامت شركة هونر Honor الصينية بإصدار هاتفًا جديدًا يطلق عليه اسم Honor Magic4 Pro في المملكة العربية السعودية والإمارات، وتم تصميم هذا الهاتف بميزات قوية جعلته محط أنظار الكثير بعد كل هذه الفترة من الانتظار، وفي السطور التالية سوف نوضح كافة مواصفات الهاتف مع السعر.

مواصفات هاتف Honor Magic4 Pro

يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.81 بوصة من نوع LTPO OLED ، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة عرض 1312 x 2848 بيكسل.

يدعم الهاتف معالج من نوع SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية ومعالج رسومي Adreno 730 يقدم أداء ممتاز في تشغيل الألعاب.

يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 256 و512 جيجا بايت، مع نظام التشغيل Android 12، وواجهة المستخدم للسوفت وير Magic UI 6 .

يتميز الهاتف بوجود كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 50 ميجا بيكسل ، وكاميرا فائقة الاتساع ultrawide دقة 50 ميجا بيكسل مع كاميرا تليفوتوجرافية دقة 64 ميجا بيكسل مع تكبير بصري 3.5x مدعما بوجود فلاش LED و تقنية HDR و Panorama، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 12 ميجا بيكسل، و دعم تصوير الفيديو بدقة 4k.

يحتوي الهاتف على بطارية عملاقة سعة 4600 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط، حيث يستطيع الشاحن شحن البطارية بالكامل إلى 100% في نصف ساعة فقط .

يصل سعر الهاتف إلى حوالي 1200 دولار أمريكي، أي يصل إلى أكثر من 23 ألف جنيه.