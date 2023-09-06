“بكاميرا فائقة في التصوير”.. رسميًا إطلاق هاتف Oppo A38 في الأسواق العالمية

أطلقت شركة أوبو رسميًا جهازها الجديد هاتف Oppo A38 في الأسواق ويأتي بكاميرا عالية الدقة وشاشة من نوع مميز وتصميم جذاب بالإضافة إلى بطارية فائقة السعة وعدد من المميزات الأخرى، تعرف في هذا المقال على مواصفات الجهاز وسعره بيعه في الأسواق.

مواصفات هاتف Oppo A38

جاءت مواصفات هاتف Oppo A38 على النحو التالي:

الشاشة: نوع الشاشة LCD. الحجم 6.56 إنش. جودة العرض HD+. تدعم الشاشة معدل تحديث 90 Hz، ومعدل لمس 90 Hz. تضم الشاشة نتوء للكاميرا الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

الكاميرات: نظام مزدوج في الكاميرا الخلفية على النحو التالي: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8. مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير. كاميرا السيلفي الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل.

البطارية: سعة البطارية 5000 mAh. يدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 33W. يدعم تحديث البرمجيات حتى عامين ونصف العام.

يتضمن الجهاز مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم اثنان من شرائح SIM، وتقنية البلوتوث 5.3.

سعة التخزين 128 جيجا بايت وذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجا بايت رام.

يتوفر باثنين من الخيارات من حيث الألوان وهما الأسود والذهبي.

يأتي الجهاز بتصميم أنيق ويتشابه مع الهواتف السابقة له في بعض الإمكانيات.

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سعر هاتف Oppo A38

سوف يكون السعر العالمي للهاتف هو 150 دولار أمريكي ويباع بسعر 499 ريال سعودي في السعودية وفي مصر سوف يكون سعر الجهاز 4950 جنيه مصري.