بكاميرا خيالية.. مواصفات هاتف G11 Plus أحدث هواتف نوكيا

عادت شركة نوكيا إلى السوق بعد غيابها لحوالي عقد من الزمن عازمة على إحياء تاريخها مرة أخرى، فقد قامت الشركة في الآونة الأخيرة بالإعلان عن إطلاق هاتف جديد يسمى G11 Plus ويأتي مع مجموعة من أقوى المواصفات، وسوف نقوم في السطور التالية بتوضيح أهم تلك المواصفات.

مواصفات هاتف G11 Plus

يأتي الهاتف بأبعاد وهيكل الجهاز: 164.8 × 75.9 × 8.6 ملم، ووزن 192 جرام.

يتميز هيكل الهاتف بزجاج أمامي وإطار بلاستيكي وظهر بلاستيكي.

يدعم الهاتف شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، كما يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD بمعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ويصل حجم الشاشة 6.52 بوصة، ودقتها 720 × 1600 بكسل.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل: OS Android 12، ويدعم معالج أساسي من نوع Unisoc T606 ثُماني النواة بدقة 12 نانومتر، ومعالج رسوميات من نوع GPU Mali-G57 MP1، وفتحة بطاقة الذاكرة microSDXC.

يأتي الهاتف مع ذاكرة داخلية 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا رام، وذاكرة داخلية 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا رام، وذاكرة داخلية 64 جيجا مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام.

تتميز الكاميرا الرئيسية للهاتف بأنها مزدوجة 50 ميجابيكسل واسعة، فتحة. f / 1.8، والكاميرا الثانية بدقة 2 ميجابكسل للعمق، وفلاش LED، وتصوير فيديو 1080p @ 30fps، إلى جانب كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل واسعة، فتحة f / 2.0.

يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 ملي أمبير، غير قابلة للإزالة.