بكاميرا خيالية.. سعر ومواصفات هاتف Redmi Note 11 Pro plus 5G

قامت شركة شاومي Xiaomi الرائدة في صناعة الهواتف الذكية بالإعلان عن هاتف جديد في أواخر عام 2021 بالأسواق العالمية، ضمن علامتها التجارية “ريدمي” تحت اسم Redmi Note 11 Pro plus 5G والذي صعدت مبيعاته بسبب قدراته الفائقة في التصوير، حيث يقوم الهاتف بمعالجة الصور بطريقة أفضل، وفي السطور التالية نوضح لكم المواصفات والسعر.

مواصفات هاتف Redmi Note 11 Pro plus 5G

يأتي الهاتف بشاشة من نوع Super AMOLED، قياس 6.67 بوصة، مع دقة عرض 1080 * 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، مدعومة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5.

يدعم هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro+ 5G معالج قوي ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، نوع Dimensity 920 بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، كا يتم تشغيل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 ، و واجهة مستخدم MIUI 12.5.

يتميز بإمكانيات فائقة في التصوير، حيث يقدم كاميرا خلفية ثلاثية تأتي الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 بوصة، وكاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بوصة، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي 16 ميجابيكسل.

تحتوي الكاميرا على فلاش LED كما تدعم تقنيات HDR و panorama، ودقة تصوير فيديو عالية تبلغ 4k.

يحتوي الهاتف على بطارية قوية سعة 4500 مللي أمبير، بشحن سريع قوة 120 وات، حيث يصل شحن الهاتف إلى 100% في مدة لا تتعدى ال 15 دقيقة.

سعر هاتف Redmi Note 11 Pro plus 5G

بالنسبة للسعر للنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 370 دولار أي حوالي 7 آلاف جنية مصري، والنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 400 دولار أي حوالي 7 آلاف و560 جنية مصري، النسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 450 دولار أي حوالي 8 آلاف و500 جنية مصري.