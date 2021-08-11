بكاميرا تحت الشاشة.. شاومي عملاق الهواتف الصينية تزيح الستار عن هاتفها الجديد Xiaomi Mix 4

أعلنت شركة شاومي عملاق الهواتف الصينية عن تفاصيل هاتفها الجديد Xiaomi Mix 4 والأحدث ضمن سلسلتها الشهيرة MIX، وهو الأول من نوعه الذي يحتوي على كاميرا أسفل الشاشة كما أن الهاتف الجديد به أناقة وجذابية في التصميم، وهو الأمر الذي حافظت عليه شاومي.

شاومي تطلق رسمياً هاتفها الجديد Xiaomi Mix 4

كما أن الهاتف يوجد به انحناء قليل في الشاشة وهو أخف من حيث الوزن مقارنة بهواتف نفس السلسلة، ومن الخلف توجد به كاميرا كبيرة تضم ثلاث كاميرات، ويتوفر منه ثلاث ألوان وهي الأسود والرمادي والأبيض، بالإضافة إلى مكبرات الصوت التي تم ضبطها بمقادير ومعايير معينة.

وجاءت مواصفات هاتف شاومي الجديد MIX 4 وفق ما يلي:

الشاشة وحجمها منحنية قليلاً ومقاسها 6.67 بوصة تباين الشاشة 500،000: 1 حماية الشاشة زجاج Gorilla Glass Victus والذي يقاوم الخدوش والصدمات المعالج Snapdragon 888 وهو الأول في العالم الذي تستخدمه شاومي ذاكرة الوصول العشوائي 128 جيجا بايت والتخزين 512 دقة الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة 20 ميجا بكسل وحجم بيكسل 1.6 µm عدد الكاميرات الخلفية 3 كاميرات المستشعر ISOCELL HMX دقة الكاميرا الخلفية 108 ميجا بيكسل ومستشعر بيرسكوب دقته 50 ميغا بيكسل ومستشعر آخر بدقة 13 ميغا بيكسل السعر 770 دولار و4999 يوان صيني

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هذا وتم إتاحة الهاتف بدايةً من اليوم أما الشراء فيبدأ يوم 16 أغسطس الجاري بمتاجر الشركاء المعتمدين ومتجر شاومي ومتاجر Mi Home وكذلك فإن الهاتف الجديد متاح عبر الإنترنت.