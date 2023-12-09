تقنية

بقوة شحن 100 وات وكاميرا سوني المذهلة.. أوبو تخطف الأنظار بـ Oppo Find X7 Pro

إيمان علي

كشفت أحدث التقارير عن أبرز مواصفات عملاق أوبو الجديد القادم: Oppo Find X7 Pro الذي يتفوق بمواصفاته عن الهواتف المنافسة الأخرى، يتميز بقوة شحن 100 واط وبطارية سعة 5000 مللي أمبير، ومعالج Snapdragon 8 Gen 3 والعديد من المواصفات الأخرى، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويحمل كاميرا استثنائية يحتوي Hasselblad، وقد يتم تزويده بكاميرا Sony جديدة تمامًا ومستشعر LYT-900، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

بقوة شحن 100 وات وكاميرا سوني المذهلة.. أوبو تخطف الأنظار بـ Oppo Find X7 Pro

بقوة شحن 100 وات وكاميرا سوني المذهلة.. أوبو تخطف الأنظار بـ Oppo Find X7 Pro

مواصفات هاتف Oppo Find X7 Pro

الشاشة 6.82 بوصة
المعالج Snapdragon 8 Gen 3
الذاكرة الداخلية 256/ 512 جيجا بايت
الرام 12/ 16 جيجابايت
الكاميرا 50 + 50 + 50 ميجابكسل
البطارية 5000 مللي أمبير
نظام التشغيل أندرويد 13
واجهة المستخدم ColorOS 13.1
بقوة شحن 100 وات وكاميرا سوني المذهلة.. أوبو تخطف الأنظار بـ Oppo Find X7 Pro

أبعاد الهاتف

الطول 164.8 مم
العرض 76.2 مم
السمك 9.1 أو 9.5 مم
وزن الهاتف 216 أو 218 غرام
خامة الصنع الإطار الجانبي من الألومنيوم والظهر من الجلد أو الزجاج

الشبكات والاتصالات

الشبكات
  • 2G
  • 3G
  • 4G
  • 5G
GPRS يدعم
EDGE يدعم
عدد الشرائح 2 شريحة
نوع الشريحة Nano SIM
واي فاي يدعم
منفذ USP USB Type-C 3.1
GPS يدعم
البلوتوث 5.3, A2DP, LE

الشاشة

نوع الشاشة LTPO3 AMOLED
حجم الشاشة 6.82 بوصة
دقة الشاشة 3168 × 1440 بكسل
ابعاد 9: 20
نسبة الشاشة 90.0 %
كثافة البيكسلات 510 بكسل × كل بوصة
معدل السطوع 2500 شمعة

العتاد

اسم المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
دقة التصنيع 4 ناتومتر
عدد الأنوية ثماني النواة
تردد ثماني النواة
معالج الرسومات Adreno 740
الذاكرة العشوائية 12/ 16 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 256/ 512 جيجابايت
الذاكرة الخارجية لا يدعم

الكاميرا

الكاميرا الخلفية
  • ثلاثية
  • 50 ميجابيكسل (رئيسية) 1.8/ F
  • 50 ميجابيكسل (بريسكوب) 2.6/ F
  • 50 ميجابيكسل (زاوية واسعة) 2.2/ F
فيديو
  • 4K@30/ 60fps
  • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
فلاش يدعم
الكاميرا الامامية واحدة
دقة الكاميرا 32 ميجابكسل (عريضة) 2.4/ F
الفيديو دقة 1080P FHD
فلاش لا يدعم

البطارية والشحن

نوع البطارية ليثيوم بو
السعة 5000 مللي أمبير
البطارية غير قابلة للإزالة
الشحن السريع 100 واط
مدة الشحن 100% خلال 30 دقيقة
بقوة شحن 100 وات وكاميرا سوني المذهلة.. أوبو تخطف الأنظار بـ Oppo Find X7 Pro
بقوة شحن 100 وات وكاميرا سوني المذهلة.. أوبو تخطف الأنظار بـ Oppo Find X7 Pro

سعر هاتف Oppo Find X7 Pro

لم يتم الإعلان عن سعر هاتف أوبو Oppo Find X7 Pro الجديد بشكل رسمي، ولكن قد يتوقع الخبراء أنه سيكون بالسعر العالمي 870 دولار، بينما يكون السعر في الوطن العربي كالتالي:

  • سعر هاتف Oppo Find X7 Pro في مصر 26883 جنيه مصري.
  • سعر هاتف Oppo Find X7 Pro في المملكة العربية السعودية 3262.5 ريال سعودي.
  • سعر هاتف Oppo Find X7 Pro في الإمارات 3192.9 درهم.
  • سعر هاتف Oppo Find X7 Pro في قطر 8 ريال.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن بعض الصفات الأخرى التي قد يحملها خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع موعد إطلاقه رسميًا، إلا أن شركة أوبو تريد أن تجعل من نسخة فايند إكس 7 برو الجديدة نسخة استثنائية، وتريد أن تحقق من خلاله نسب مبيعات كبيرة، ليكون منافسًا للهواتف الرائدة الأخرى، فعل ستنجح الشركة الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية في ذلك؟

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عن الكاتب:
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إيمان علي

صحفية حرة أعشق مهنتي كثيراً وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر أعشق قراءة الروايات وأحب تغطية الأخبار التي تهم المواطنين وأعمل جاهدة على إيصال كلمتهم والعمل على متابعها وحلها.

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