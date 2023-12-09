كشفت أحدث التقارير عن أبرز مواصفات عملاق أوبو الجديد القادم: Oppo Find X7 Pro الذي يتفوق بمواصفاته عن الهواتف المنافسة الأخرى، يتميز بقوة شحن 100 واط وبطارية سعة 5000 مللي أمبير، ومعالج Snapdragon 8 Gen 3 والعديد من المواصفات الأخرى، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويحمل كاميرا استثنائية يحتوي Hasselblad، وقد يتم تزويده بكاميرا Sony جديدة تمامًا ومستشعر LYT-900، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

بقوة شحن 100 وات وكاميرا سوني المذهلة.. أوبو تخطف الأنظار بـ Oppo Find X7 Pro

مواصفات هاتف Oppo Find X7 Pro

الشاشة 6.82 بوصة المعالج Snapdragon 8 Gen 3 الذاكرة الداخلية 256/ 512 جيجا بايت الرام 12/ 16 جيجابايت الكاميرا 50 + 50 + 50 ميجابكسل البطارية 5000 مللي أمبير نظام التشغيل أندرويد 13 واجهة المستخدم ColorOS 13.1

أبعاد الهاتف

الطول 164.8 مم العرض 76.2 مم السمك 9.1 أو 9.5 مم وزن الهاتف 216 أو 218 غرام خامة الصنع الإطار الجانبي من الألومنيوم والظهر من الجلد أو الزجاج

الشبكات والاتصالات

الشبكات 2G

3G

4G

5G GPRS يدعم EDGE يدعم عدد الشرائح 2 شريحة نوع الشريحة Nano SIM واي فاي يدعم منفذ USP USB Type-C 3.1 GPS يدعم البلوتوث 5.3, A2DP, LE

الشاشة

نوع الشاشة LTPO3 AMOLED حجم الشاشة 6.82 بوصة دقة الشاشة 3168 × 1440 بكسل ابعاد 9: 20 نسبة الشاشة 90.0 % كثافة البيكسلات 510 بكسل × كل بوصة معدل السطوع 2500 شمعة

العتاد

اسم المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 دقة التصنيع 4 ناتومتر عدد الأنوية ثماني النواة تردد ثماني النواة معالج الرسومات Adreno 740 الذاكرة العشوائية 12/ 16 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 256/ 512 جيجابايت الذاكرة الخارجية لا يدعم

الكاميرا

الكاميرا الخلفية ثلاثية

50 ميجابيكسل (رئيسية) 1.8/ F

50 ميجابيكسل (بريسكوب) 2.6/ F

50 ميجابيكسل (زاوية واسعة) 2.2/ F فيديو 4K@30/ 60fps

دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) فلاش يدعم الكاميرا الامامية واحدة دقة الكاميرا 32 ميجابكسل (عريضة) 2.4/ F الفيديو دقة 1080P FHD فلاش لا يدعم

البطارية والشحن

نوع البطارية ليثيوم بو السعة 5000 مللي أمبير البطارية غير قابلة للإزالة الشحن السريع 100 واط مدة الشحن 100% خلال 30 دقيقة

سعر هاتف Oppo Find X7 Pro

لم يتم الإعلان عن سعر هاتف أوبو Oppo Find X7 Pro الجديد بشكل رسمي، ولكن قد يتوقع الخبراء أنه سيكون بالسعر العالمي 870 دولار، بينما يكون السعر في الوطن العربي كالتالي:

سعر هاتف Oppo Find X7 Pro في مصر 26883 جنيه مصري.

سعر هاتف Oppo Find X7 Pro في المملكة العربية السعودية 3262.5 ريال سعودي.

سعر هاتف Oppo Find X7 Pro في الإمارات 3192.9 درهم.

سعر هاتف Oppo Find X7 Pro في قطر 8 ريال.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن بعض الصفات الأخرى التي قد يحملها خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع موعد إطلاقه رسميًا، إلا أن شركة أوبو تريد أن تجعل من نسخة فايند إكس 7 برو الجديدة نسخة استثنائية، وتريد أن تحقق من خلاله نسب مبيعات كبيرة، ليكون منافسًا للهواتف الرائدة الأخرى، فعل ستنجح الشركة الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية في ذلك؟