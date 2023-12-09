بقوة شحن 100 وات وكاميرا سوني المذهلة.. أوبو تخطف الأنظار بـ Oppo Find X7 Pro
كشفت أحدث التقارير عن أبرز مواصفات عملاق أوبو الجديد القادم: Oppo Find X7 Pro الذي يتفوق بمواصفاته عن الهواتف المنافسة الأخرى، يتميز بقوة شحن 100 واط وبطارية سعة 5000 مللي أمبير، ومعالج Snapdragon 8 Gen 3 والعديد من المواصفات الأخرى، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويحمل كاميرا استثنائية يحتوي Hasselblad، وقد يتم تزويده بكاميرا Sony جديدة تمامًا ومستشعر LYT-900، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.
مواصفات هاتف Oppo Find X7 Pro
|الشاشة
|6.82 بوصة
|المعالج
|Snapdragon 8 Gen 3
|الذاكرة الداخلية
|256/ 512 جيجا بايت
|الرام
|12/ 16 جيجابايت
|الكاميرا
|50 + 50 + 50 ميجابكسل
|البطارية
|5000 مللي أمبير
|نظام التشغيل
|أندرويد 13
|واجهة المستخدم
|ColorOS 13.1
أبعاد الهاتف
|الطول
|164.8 مم
|العرض
|76.2 مم
|السمك
|9.1 أو 9.5 مم
|وزن الهاتف
|216 أو 218 غرام
|خامة الصنع
|الإطار الجانبي من الألومنيوم والظهر من الجلد أو الزجاج
الشبكات والاتصالات
|الشبكات
|
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|عدد الشرائح
|2 شريحة
|نوع الشريحة
|Nano SIM
|واي فاي
|يدعم
|منفذ USP
|USB Type-C 3.1
|GPS
|يدعم
|البلوتوث
|5.3, A2DP, LE
الشاشة
|نوع الشاشة
|LTPO3 AMOLED
|حجم الشاشة
|6.82 بوصة
|دقة الشاشة
|3168 × 1440 بكسل
|ابعاد
|9: 20
|نسبة الشاشة
|90.0 %
|كثافة البيكسلات
|510 بكسل × كل بوصة
|معدل السطوع
|2500 شمعة
العتاد
|اسم المعالج
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|دقة التصنيع
|4 ناتومتر
|عدد الأنوية
|ثماني النواة
|تردد
|ثماني النواة
|معالج الرسومات
|Adreno 740
|الذاكرة العشوائية
|12/ 16 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية
|256/ 512 جيجابايت
|الذاكرة الخارجية
|لا يدعم
الكاميرا
|الكاميرا الخلفية
|
|فيديو
|
|فلاش
|يدعم
|الكاميرا الامامية
|واحدة
|دقة الكاميرا
|32 ميجابكسل (عريضة) 2.4/ F
|الفيديو
|دقة 1080P FHD
|فلاش
|لا يدعم
البطارية والشحن
|نوع البطارية
|ليثيوم بو
|السعة
|5000 مللي أمبير
|البطارية
|غير قابلة للإزالة
|الشحن السريع
|100 واط
|مدة الشحن
|100% خلال 30 دقيقة
سعر هاتف Oppo Find X7 Pro
لم يتم الإعلان عن سعر هاتف أوبو Oppo Find X7 Pro الجديد بشكل رسمي، ولكن قد يتوقع الخبراء أنه سيكون بالسعر العالمي 870 دولار، بينما يكون السعر في الوطن العربي كالتالي:
- سعر هاتف Oppo Find X7 Pro في مصر 26883 جنيه مصري.
- سعر هاتف Oppo Find X7 Pro في المملكة العربية السعودية 3262.5 ريال سعودي.
- سعر هاتف Oppo Find X7 Pro في الإمارات 3192.9 درهم.
- سعر هاتف Oppo Find X7 Pro في قطر 8 ريال.
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن بعض الصفات الأخرى التي قد يحملها خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع موعد إطلاقه رسميًا، إلا أن شركة أوبو تريد أن تجعل من نسخة فايند إكس 7 برو الجديدة نسخة استثنائية، وتريد أن تحقق من خلاله نسب مبيعات كبيرة، ليكون منافسًا للهواتف الرائدة الأخرى، فعل ستنجح الشركة الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية في ذلك؟