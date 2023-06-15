بقرار من هونر.. إطلاق سلسلة Honor 90 في الأسواق العالمية

أعلنت شركة هونر عن توفر سلسلة هواتف Honor 90 في الأسواق العالمية ابتداءً من شهر يوليو القادم، وفقًا لما أعلنته الشركة عبر موقعها الرسمي، وكانت هونر قد كشفت عن هاتفي Honor 90 وHonor 90 Pro الشهر الماضي في الصين، دون تحديد موعد لتوفيرهما عالميًا في ذلك الوقت، وتخطط الشركة الصينية لعقد مؤتمر خاص في السادس من يوليو المقبل في باريس للإعلان عن إطلاق سلسلة هواتف Honor 90 على نطاق عالمي.

سلسلة هواتف Honor 90 الجديدة

تم إطلاق سلسلة هواتف Honor 90 الجديدة بالفعل في الصين، ويتوقع من هونر الكشف عن سعة التخزين والذاكرة العشوائية لإصدارات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى السعر الذي سيتم طرحه، ومن المعروف أن التصميم الخارجي والمواصفات الداخلية لن تتغير، ومن المتوقع أن يكون هناك تغيير أساسي في نظام تشغيل هونر MagicOS المثبت على الهواتف، حيث سيختلف في الإصدارات العالمية عن تلك التي تم إطلاقها في الصين.

مميزات سلسلة هواتف Honor 90

تتميز سلسلة هواتف Honor 90 بتصميم مشابه بين الإصدارين العادي والبيرو، مع اختلاف في شكل الكاميرا الخلفية، فالإصدار العادي يأتي بكاميرا دائرية، في حين أن الإصدار البيرو يأتي بكاميرا سداسية، ويعد هاتف Honor 90 Pro الأفضل في المواصفات، حيث يأتي بشاشة AMOLED بقياس 6.78 إنش بتردد 120 هرتزًا، ويدعم تقنية HDR، ومعدل سطوع يفوق 1000 شمعة، وتقنيات جديدة لإراحة العين من الإجهاد.

كما يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 من كوالكوم، وذاكرة عشوائية سعتها 12 أو 16 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 256 أو 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع حتى 90 واطًا، ودعم شبكات الجيل الخامس.

ويشبه هاتف Honor 90 الإصدار البرو في عدد من المواصفات، مثل الشاشة وسعة البطارية، ولكنه يأتي بشحن سريع حتى 66 واطًا فقط، ومعالج Snapdragon 7 Gen 1 المتوسط الأداء، ويأتي كلا الهاتفين بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 200 ميجابكسل، مع بعض الاختلافات في الكاميرات الأخرى المساعدة.