“بقدرات فائقة”.. سعر ومواصفات Xiaomi 12 Pro

تعتبر شركة Xiaomi من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف، حيث حصلت تلك الشركة على شهرة كبيرة مؤخرًا وهذا لأنها قامت بإنتاج عدد كبير من الهواتف الذكية ذات القدرات العالية من بينهم Xiaomi 12 Pro، وحصل ذلك النوع من الهواتف على عدد مبيعات مرتفع عقب فترة قصيرة من إصداره وهذا ساعد على انتشاره بشكل واسع داخل عدد كبير من الدول العربية وكذلك الدول الأجنبية، وتم الإعلان عن مواصفات Xiaomi 12 Pro من قبل الشركة فور إصداره.

مواصفات هاتف Xiaomi 12 Pro :

تأتي شاشة Xiaomi 12 Pro بشاشة منحنية تحمل النوع LTPO OLED وقياسها 6.73 بوصة مع دقة 1440 بيكسل.



معدل التحديث الخاص بذلك الهاتف هو 120 هرتز وهو محمي بطبقة زجاج.

معالج الهاتف هو كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1.

ذاكرة الوصول الخاصة بالهاتف سعتها 8 أو 12 جيجابايت بالإضافة إلى ذاكرة تخزين 256 أو 128 جيجابايت.

قوة بطارية الهاتف 4600 مللي أمبير، الهاتف داعم للشحن السلكي السريع بقوة 120 وات وكذلك قوة 50 وات من خلال منفذ USB.

الكاميرا الخلفية للجوال ثلاثية والرئيسية لديها مستشعر Sony IMX 707 دقته 50 ميجا بكسل من صناعة شركة سولي.