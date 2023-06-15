بفضل تروكولر… الان يمكنك تسجيل المكالمات بدون معرفة الطرف الآخر وبدون اي برامج ضارة

لا شك أن خاصية تسجيل المكالمات هي واحدة من أكثر الميزات الرائجة في الهواتف الذكية، إذ تسمح للمستخدمين بتسجيل المكالمات الهامة واستخدامها لأغراض مختلفة، ومع ذلك قامت شركات الهواتف المحمولة باتخاذ قرارًا بمنع هذه الميزة في أنظمة التشغيل الخاصة بها، مثل أندرويد وiOS، وهذا القرار أثار الكثير من الجدل بين المستخدمين وأثار العديد من التساؤلات حول الأسباب والتداعيات المحتملة لهذا الإجراء، حتى تدخل تطبيق تروكولر الشهر وقام بحل مشكلة عدم القدرة على تسجيل المكالمات، وسوف نتناقش معكم من خلال السطور التالية عن كيفية تسجيل المكالمات بشكل آمن ودون معرفة الطرف الآخر، مع التنويه باستخدام تلك الخاصية بما يتناسب مع تعاليم وقيم الدين الاسلامي.

تروكولر يتيح لمستخدميه تسجيل المكالمات

أطلق موخراً تطبيق تحديد هوية المتصل المعروف باسم تروكولر “Truecaller”، ميزة جديدة تتيح لمستخدمي التطبيق امكانية تسجيل المكالمات وذلك خللا نظامي أندرويد و(آي أو إس)، وذلك من خلال توفير حيلة ماكرة وهي الاتصال بخط مخصص لتسجيل المكالمات، كما أكدت الشركة أن الطرف الآخر من المكالمات سوف يسمع صوتًا لتنبيهه غير ملحوظ إلى أن المكالمة تُسجَّل، وذلك من أجل احترام خصوصية الطرف الاخر وذلك من خلال اجهزة ايفون فقط.

طريقة استخدام الميزة الجديدة من خلال هواتف اندرويد‎

يمكن لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام اندرويد بتسجيل المكالمات بشكل سهل وبسيط، وذلك من خلال استخدام برنامج الاتصال الخاص بتطبيق تروكولر لبدء تسجيل المكالمات من خلال التطبيق، كما يوفر التطبيق إمكانية التسجيل في حالة استخدام برنامج الاتصال الخاص بالهاتف وذلك من خلال إبراز زر عائم لتطبيق تروكولر يمكن للمستخدمين من التسجيل في حالة رغبتهم لاستخدام تلك الميزة الجديدة.

طريقة تسجيل المكالمات من خلال هواتف آيفون

يبدو أن الأمر سهل وبسيط، لكن في أجهزة ايفون والتي تستخدم نظام آي أو إس، يتم تنفيذ العملية بشكل أكثر تعقيدًا، فلكل من المكالمات الواردة والصادرة، سيحتاج المستخدمون إلى استخدام حيلة جديدة وهي استخدام خط مخصص لاجراء تلك المهمة.

حيث يقوم التطبيق باستخدام خط مخصص للتسجيل وإدماج المكالمتين، كما تؤكد الشركة أن الطرف الآخر من المكالمات سوف يسمع صوتًا لتنبيهه إلى أن المكالمة تُسجَّل.