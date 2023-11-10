بـ4000 جنيه… شاومي تكشف الستار عن هاتف “Redmi 13C 4G”

أعلنت شركة “شاومي”، أمس الخميس، عن إطلاق هاتف جديد في الأسواق، وهو هاتف “Redmi 13C” وينضم هذا الهاتف إلى الفئة الاقتصادية، حيث تم إصداره بسعر يعادل 115 يورو للنسخة 128 جيجابايت، وكعادة “Xiaomi” يأتي هذا الهاتف بمواصفات تجعله منافسًا شرسًا في هذه الفئة السعرية، وسوف نوضح لكم في هذا التقرير سعر ومواصفات الهاتف.

هاتف Redmi 13C_ المصدر موقع شاومي الرسمي

الشاشة

تأتي الشاشة بمقاس 6.7 إنش.

بدقة 720×1600 بيكسل (+HD).

نوع الشاشة IPS LCD.

معدل التحديث 90 هيرتز.

العتاد

المعالج: Mediatek Helio G85.

دقة التصنيع: 12 نانومتر.

عدد الأنوية: ثماني النواة.

معالج الرسوميات: Mali_G52 MC2.

الرام: 4 أو 6 أو 8 جيجا رام.

الذاكرة الداخلية: 128 أو 256 جيجابايت.

الذاكرة الخارجية: يدعم تركيب بطاقة Micro SD.

نظام التشغيل

نظام التشغيل: Android 13.

واجهة المستخدم: MIUI 14.

الكاميرا الخلفية

عدد الكاميرات: ثلاث كاميرات.

دقة الكاميرا الأولى: 50 ميجابيكسل، فتحة العدسة F/1.8.

دقة الكاميرا الثانية: 2 ميجابيكسل، فتحة العدسة F/2.4.

دقة الكاميرا الثالثة: 2 ميجابيكسل، فتحة العدسة F/2.4.

يدعم فلاش LED.

يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080p@30fps.

الكاميرا الأمامية

الدقة: 8 ميجابيكسل.

فتحة العدسة: F/2.0.

يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080p@30fps.

لا يدعم الفلاش.

البطارية والشحن

سعة البطارية: 5000 ميلي أمبير.

نوع البطارية: ليثيوم بوليمر.

قوة الشاحن السريع: 18 واط.

البطارية غير قابلة للإزالة.

سعر Redmi 13C

تم تسعير الهاتف في دولة نيجيريا بسعر يعادل 115 يورو للنسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجا رام، أي ما يعادل 4000 جنيه مصري.

بينما تم تسعير الهاتف للنسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام بسعر يعادل 125 يورو، أي ما يعادل 4500 جنيه مصري.

وقد يتوفر الهاتف في بعض الدول باسم “Poco C65″، بحسب ما أعلنت عنه البوابة العربية لأخبار التكنولوجيا.