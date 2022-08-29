بـ3 طرق سهلة.. نقل الأسماء من الآيفون الى الشريحة

غالبًا ما تواجه مستخدمي أجهزة الآيفون، مشكلة عند تغيير الهاتف الخاص بهم، فأجهزة الآيفون لا تدعم ميزة نقل الأسماء، لذلك لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة، وفي هذا المقال سنذكر عدة طرق لنقل الأسماء من الآيفون إلى الشريحة بالتفصيل.

نقل الأسماء من الآيفون للشريحة بواسطة جهاز أندرويد

قم بالذهاب إلى جهات الاتصال في جهاز الآيفون الخاص بك، وحدد جهة الاتصال المراد نقلها.

اختر خيار “مشاركة جهة الاتصال”، وشارك جهة الاتصال عبر الإيميل.

حمل جهات الاتصال التي شاركتها عبر الإيميل، على هاتف من نوع أندرويد.

ثم انتقل الى جهات الاتصال في جهاز الأندرويد خاصتك، وانقر على خيار “تصدير إلى بطاقة SIM”.

وهكذا أصبحت جهات الاتصال الخاصة بك جاهزة في الشريحة، وبإمكانك نقلها إلى أي هاتف آخر بسهولة.

نقل جهات الاتصال باستخدام برنامج AnyTran

قم بتحميل برنامج AnyTran على أي جهاز كمبيوتر موجود لديك.

افتح البرنامج بعد تحميله، وصل جهاز الآيفون، الجهاز المراد نقل جهات الاتصال منه، بجهاز الكمبيوتر بواسطة كابل USB.

ثم قم بتحديد المصدر آيفون، في الجزء العلوي الأيسر من البرنامج.

في الواجهة الرئيسية، التي تمكنك من عرض محتويات الجهاز، انقر على خيار “المزيد”، ثم ابحث عن خيار “جهات الاتصال”.

قم باختيار جهات الاتصال التي تريد نقلها، ثم انقر فوق خيار “إلى الشريحة” لبدء نقل جهات الاتصال من آيفون إلى الشريحة.

نقل جهات الاتصال إلى الشريحة باستخدام المزامنة