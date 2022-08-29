بـ3 طرق سهلة.. نقل الأسماء من الآيفون الى الشريحة
غالبًا ما تواجه مستخدمي أجهزة الآيفون، مشكلة عند تغيير الهاتف الخاص بهم، فأجهزة الآيفون لا تدعم ميزة نقل الأسماء، لذلك لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة، وفي هذا المقال سنذكر عدة طرق لنقل الأسماء من الآيفون إلى الشريحة بالتفصيل.
نقل الأسماء من الآيفون للشريحة بواسطة جهاز أندرويد
- قم بالذهاب إلى جهات الاتصال في جهاز الآيفون الخاص بك، وحدد جهة الاتصال المراد نقلها.
- اختر خيار “مشاركة جهة الاتصال”، وشارك جهة الاتصال عبر الإيميل.
- حمل جهات الاتصال التي شاركتها عبر الإيميل، على هاتف من نوع أندرويد.
- ثم انتقل الى جهات الاتصال في جهاز الأندرويد خاصتك، وانقر على خيار “تصدير إلى بطاقة SIM”.
- وهكذا أصبحت جهات الاتصال الخاصة بك جاهزة في الشريحة، وبإمكانك نقلها إلى أي هاتف آخر بسهولة.
نقل جهات الاتصال باستخدام برنامج AnyTran
- قم بتحميل برنامج AnyTran على أي جهاز كمبيوتر موجود لديك.
- افتح البرنامج بعد تحميله، وصل جهاز الآيفون، الجهاز المراد نقل جهات الاتصال منه، بجهاز الكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- ثم قم بتحديد المصدر آيفون، في الجزء العلوي الأيسر من البرنامج.
- في الواجهة الرئيسية، التي تمكنك من عرض محتويات الجهاز، انقر على خيار “المزيد”، ثم ابحث عن خيار “جهات الاتصال”.
- قم باختيار جهات الاتصال التي تريد نقلها، ثم انقر فوق خيار “إلى الشريحة” لبدء نقل جهات الاتصال من آيفون إلى الشريحة.
نقل جهات الاتصال إلى الشريحة باستخدام المزامنة
- توجه إلى تطبيق الإعدادات في جهاز الآيفون الخاص بك.
- انقر على ICloud، ثم حدد جهات الاتصال المراد نقلها إلى الشريحة.
- اكبس على خيار “تمكين جهات الاتصال”.
- افتح جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وانتقل إلى الموقع الخاص بـICloud، من خلال متصفح الإنترنت الموجود على جهازك.
- ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على الـICloud.
- وحدد خيار “جهات الاتصال”، ثم اختر “جهات الاتصال المراد نقلها إلى الشريحة”، ثم انقر على خيار “تصدير جهات الاتصال”، وقم بتنزيلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- قم بتوصيل هاتف الأندرويد الخاص بك بجهاز الكمبيوتر، باستخدام كابل الـUSB، وانسخ جهات الاتصال إليه.
- ثم انتقل إلى “جهات الاتصال” في جهاز الأندرويد المستخدم، واستورد جهات الاتصال عن طريق الانتقال إلى “استيراد/ تصدير جهات الاتصال” في جهاز الأندرويد، والنقر فوق “تصدير إلى بطاقة SIM”.